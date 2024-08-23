Заключенные захватили заложников в ИК под Волгоградом

В результате захвата заложников в ИК-19 есть пострадавшие и, возможно, убитые. Заключенные могут быть связаны с ИГ.

Заключенные исправительной колонии №19 в Суровикино Волгоградской области взяли в заложники сотрудников ФСИН. Об этом в пятницу, 23 августа, в своем официальном Telegram-канале сообщает Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России. В результате атаки есть пострадавшие и, возможно, погибшие.

Как сообщили во ФСИН, заключенные захватили в заложники сотрудников колонии строгого режима во время заседания дисциплинарной комиссии. В настоящее время, уточнили в ведомстве, "проводятся мероприятия по освобождению заложников". В свою очередь, агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает о смерти одного из сотрудников ФСИН.

Агентство также уточняет, что в захвате заложников принимают участие как минимум трое заключенных. В Telegram-каналах публикуют видеозаписи, на которых запечатлены вооруженные ножами нападающие и мужчины в одежде ФСИН. Один из них сидит, еще трое без движения лежат в крови. Нападавшие на видео называют себя "моджахедами" террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

По данным Telegram-каналов Baza и Shot, в результате атаки пострадали пять человек: четыре сотрудника колонии, в том числе - ее начальник, и один заключенный. Агентство "Интерфакс" утверждает, что трое пострадавших уже находятся в реанимации. По информации Telegram-канала Mash, один из них находится в критическом состоянии, еще два - в крайне тяжелом.

Telegram-канал "Рыбарь", в свою очередь, пишет, что захватившие заложников требуют предоставить им вертолет, который должен доставить их на территорию Грузии, и 2 миллиона долларов.

Захват заложников в ростовском СИЗО

В середине июня подобный инцидент произошел в СИЗО №1 в Ростове-на-Дону. Тогда заключенные, называвшие себя членами ИГ, взяли в заложники нескольких сотрудников ФСИН. Спецназу удалось освободить захваченных сотрудников изолятора, а все захватчики были убиты.