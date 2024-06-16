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Заключенные СИЗО Ростова-на-Дону захватили заложников

Ольга Лебедева
16 июня 2024 г.

В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные одной из камер взяли в заложники двух надзирателей. По данным Baza, они называют себя членами ИГ, требуют оружие и возможность выйти на свободу.

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Ростов-на-Дону
Ростов-на-ДонуФото: Erik Romanenko/TASS/dpa/picture alliance

В Ростове-на-Дону содержащиеся в СИЗО овиняемые захватили в заложники двух надзирателей. Инцидент произошел в следственном изоляторе № 1 Ростова-на-Дону, передает ТАСС в воскресенье, 16 июня, со ссылкой региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

"На месте происшествия находится начальник ГУ ФСИН России по Ростовской области, а также представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры", - указывается далее. По данным ведомства, "обстановка контролируемая", на место инцидента выехали сотрудники центрального аппарата ФСИН.

Преступники назвывают себя членами ИГ

По данным Telegram-канала Baza, захватившие заложников заключенные смогли выбить оконную решетку в своей камере и проникнуть в дежурную часть, где отняли у силовиков оружие. Они записали несколько видеосообщений, из которых следует, что они вооружены ножами и заточками. Злоумышленники указали, что являются членами террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) и что захват заложников не был спонтанным. Они потребовали "машину, оружие и возможность уехать из изолятора", пишет далее Baza. 

Канал также указывает, что по тревоге поднят весь личный состав МВД и Росгвардии, силовиков вооружают и отправляют к СИЗО на улице Максима Горького. Преступники не могут попасть в хранилище с оружием, идут переговоры, пишет издание "Осторожно, новости".

Telegram-каналы отмечают, что в захвате заложников участвуют шесть человек, при этом журналисты уже установили их личности. В частности, несколько из них в 2023 года были осуждены за участие в ИГ и подготовку теракта в Карачаево-Черкессии и приговорены к длительным срокам.

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