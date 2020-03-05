Заказчик преступления против Ивана Голунова установлен не был

Следователи не установили заказчика в уголовном деле, касающемся фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, сообщает во вторник, 4 августа, агентство "Интерфакс". "В окончательном обвинении, которое следствие предъявило бывшим полицейским, заказчик или неустановленное лицо в качестве заказчика, не фигурирует. Версия о том, что он может быть, прорабатывалась в ходе расследования", - цитирует агентство информированный источник.

По словам собеседника агентства, мотивом преступления, инкриминируемого полицейским, проводившим задержание Голунова, следствие по-прежнему считает "продвижение по службе и корыстные побуждения".

Адвокат основного обвиняемого считает дело сфабрикованным

В то же время Алексей Коврижкин - адвокат Игоря Ляховца, бывшего начальника отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы и основного обвиняемого по делу о незаконном задержании журналиста - заявил, что следствие не пыталось установить заказчика этого дела.

С версией СК о том, что оперативные сотрудники подбросили Голунову наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения, он не согласен, подчеркнул адвокат. "Считаем дело Ляховца и других фигурантов сфабрикованным", - сказал Коврижкин.

Со своей стороны адвокат Ивана Голунова Сергей Бадамшин написал в своем Telegram-канале, что "на данном этапе работа по установлению заказчика ведется" и попросил "не бежать впереди паровоза". "Если эта работа, как в прошлой осенью будет саботирована, будем принимать соответствующие процессуальные шаги для "пробуждения". Паники нет", - добавил адвокат.

Дело Ивана Голунова

Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков. Вскоре после задержания он заявил, что наркотики ему подбросили в связи с журналистским расследованием о ритуальном бизнесе, которое он тогда проводил. На фоне широкой общественной кампании в поддержку Голунова дело о наркотиках было прекращено. После того как президента РФ Владимира Путина на его декабрьской пресс-конференции 2019 года спросили о деле полицейских, которые преследовали Голунова, журналист официально был признан потерпевшим.

Пять бывших сотрудников УВД по Западному округу Москвы были арестованы, им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

Кроме Игоря Ляховца, в рамках этого дела под арест отправлены бывшие полицейские Акбар Сергалиев, Денис Коновалов, Роман Феофанов и Максим Уметбаев. 2 июня Басманный суд продлил срок их содержания под стражей до 7 сентября.

Смотрите также:

Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова Против сфабрикованных дел В государственный праздник "День России" 12 июня в Москве был запланирован марш в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Накануне протестной акции с журналиста сняли все обвинения по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Это не остановило участников, которые вышли с призывами освободить осужденных по сфабрикованным делам и политических заключенных.

Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова Несколько тысяч участников Участники протеста - по разным оценкам их было от 1000 до 3000 человек - собрались в полдень у памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре. У многих были плакаты, футболки, значки и кепки с надписью "Я/Мы Иван Голунов".

Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова Сотни как Голунов Среди участников были не только журналисты, которые изначально выступили инициаторами акции. Многие из митингующих в интервью корреспонденту DW отмечали, что это их способ обратить внимание властей на беспредел властей и правоохранительных органов. По их словам, таких случаев, как с Голуновым, в России сотни, но на них не обращают внимания.

Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова "Подбросить нарколабораторию" Тридцатилетний Андрей пришел на митинг, потому что его не устраивает, что происходит в стране. "Сначала пенсионная реформа, затем ограничение интернета. С каждым разом все больше походит на репрессии. Но то, что случилось с Голуновым - за гранью добра и зла. Даже такие простые люди, как я, уже не смогли больше терпеть и вышли. Нам всем могут подбросить нарколабораторию", - говорит он.

Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова Голунов как новый символ сопротивления Хотя самого Ивана Голунова на марше не было, его имя уже стало символом сопротивления против фабрикации уголовных дел, считает правозащитница Зоя Светова. "Это еще одна возможность напомнить о делах историка Юрия Дмитриева, Олега Сенцова, Анастасии Шевченко и многих других", - говорит она.

Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова За футболку - в автозак Первые задержания начались сразу, как митингующие начали движение по бульварам. Поначалу задерживали тех, у кого в руках были плакаты или другие предметы с символикой акции. Сотрудники полиции десятками уводили их в заготовленные вдоль бульвара автозаки и увозили в ОВД.

Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова Новый арест Навального Среди задержанных на Трубной площади был основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. "Власть страшно испугалась фантастического единодушного проявления солидарности в деле Голунова", - написал он из автозака. Через несколько часов после составления административного протокола о повторном нарушении порядка проведения и участия в публичном мероприятии оппозиционера отпустили.

Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова Пострадавшие во время акции Позже полиции стала действовать жестче. Задерживая, участников протеста волокли по земле и били дубинками. В ОДВ-Инфо сообщают о нескольких случаях, когда задержанным понадобилась скорая помощь. В ОВД "Головинское" вызвали пожилой женщине, а в ОВД "Алексеевское" - избитому фотографу Валерию Теневому.

Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова Полиция против демонстрантов Участники протестной акции продолжили движение по бульварам. Финалом марша должна была стать площадка напротив главного управления МВД России по городу Москве на Петровке. Здесь проходили бессрочные пикеты в поддержку Ивана Голунова. Однако полиция оцепила здание и оттеснила активистов к памятнику Страстному бульвару.

Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова Сотни задержанных Всего, под данным ОВД-Инфо, во время акции полицейские задержали более 500 человек, среди них были женщины, правозащитники и несовершеннолетние участники. Многих, прежде чем отпустить, удерживали в ОВД дольше положенных трех часов. Автор: Елена Барышева, Москва

