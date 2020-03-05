 Заказчик преступления против Ивана Голунова установлен не был | Новости из Германии о России | DW | 04.08.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Заказчик преступления против Ивана Голунова установлен не был

В окончательном обвинении по делу о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова ни заказчик, ни неустановленное лицо в качестве заказчика не фигурируют.

Журналист Иван Голунов

Журналист Иван Голунов

Следователи не установили заказчика в уголовном деле, касающемся фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, сообщает во вторник, 4 августа, агентство "Интерфакс". "В окончательном обвинении, которое следствие предъявило бывшим полицейским, заказчик или неустановленное лицо в качестве заказчика, не фигурирует. Версия о том, что он может быть, прорабатывалась в ходе расследования", - цитирует агентство информированный источник.

По словам собеседника агентства, мотивом преступления, инкриминируемого полицейским, проводившим задержание Голунова, следствие по-прежнему считает "продвижение по службе и корыстные побуждения".

Адвокат основного обвиняемого считает дело сфабрикованным

В то же время Алексей Коврижкин - адвокат Игоря Ляховца, бывшего начальника отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы и основного обвиняемого по делу о незаконном задержании журналиста - заявил, что следствие не пыталось установить заказчика этого дела.

С версией СК о том, что оперативные сотрудники подбросили Голунову наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения, он не согласен, подчеркнул адвокат. "Считаем дело Ляховца и других фигурантов сфабрикованным", - сказал Коврижкин.

Со своей стороны адвокат Ивана Голунова Сергей Бадамшин написал в своем Telegram-канале, что "на данном этапе работа по установлению заказчика ведется" и попросил "не бежать впереди паровоза". "Если эта работа, как в прошлой осенью будет саботирована, будем принимать соответствующие процессуальные шаги для "пробуждения". Паники нет", - добавил адвокат.

Дело Ивана Голунова

Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков. Вскоре после задержания он заявил, что наркотики ему подбросили в связи с журналистским расследованием о ритуальном бизнесе, которое он тогда проводил. На фоне широкой общественной кампании в поддержку Голунова дело о наркотиках было прекращено. После того как президента РФ Владимира Путина на его декабрьской пресс-конференции 2019 года спросили о деле полицейских, которые преследовали Голунова, журналист официально был признан потерпевшим.

Пять бывших сотрудников УВД по Западному округу Москвы были арестованы, им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

Кроме Игоря Ляховца, в рамках этого дела под арест отправлены бывшие полицейские Акбар Сергалиев, Денис Коновалов, Роман Феофанов и Максим Уметбаев. 2 июня Басманный суд продлил срок их содержания под стражей до 7 сентября.

Смотрите также:

  • Марш в поддержку корреспондента Медузы Ивана Голунова

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Против сфабрикованных дел

    В государственный праздник "День России" 12 июня в Москве был запланирован марш в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Накануне протестной акции с журналиста сняли все обвинения по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Это не остановило участников, которые вышли с призывами освободить осужденных по сфабрикованным делам и политических заключенных.

  • Участники протеста собрались в полдень у памятника Грибоедову

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Несколько тысяч участников

    Участники протеста - по разным оценкам их было от 1000 до 3000 человек - собрались в полдень у памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре. У многих были плакаты, футболки, значки и кепки с надписью "Я/Мы Иван Голунов".

  • Среди участников были не только журналисты, которые изначально выступили инициаторами акции.

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Сотни как Голунов

    Среди участников были не только журналисты, которые изначально выступили инициаторами акции. Многие из митингующих в интервью корреспонденту DW отмечали, что это их способ обратить внимание властей на беспредел властей и правоохранительных органов. По их словам, таких случаев, как с Голуновым, в России сотни, но на них не обращают внимания.

  • Участник акции протеста Андрей

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    "Подбросить нарколабораторию"

    Тридцатилетний Андрей пришел на митинг, потому что его не устраивает, что происходит в стране. "Сначала пенсионная реформа, затем ограничение интернета. С каждым разом все больше походит на репрессии. Но то, что случилось с Голуновым - за гранью добра и зла. Даже такие простые люди, как я, уже не смогли больше терпеть и вышли. Нам всем могут подбросить нарколабораторию", - говорит он.

  • Участники акции протеста

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Голунов как новый символ сопротивления

    Хотя самого Ивана Голунова на марше не было, его имя уже стало символом сопротивления против фабрикации уголовных дел, считает правозащитница Зоя Светова. "Это еще одна возможность напомнить о делах историка Юрия Дмитриева, Олега Сенцова, Анастасии Шевченко и многих других", - говорит она.

  • Первые задержания начались сразу, как митингующие начали движение по бульварам.

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    За футболку - в автозак

    Первые задержания начались сразу, как митингующие начали движение по бульварам. Поначалу задерживали тех, у кого в руках были плакаты или другие предметы с символикой акции. Сотрудники полиции десятками уводили их в заготовленные вдоль бульвара автозаки и увозили в ОВД.

  • Среди задержанных на Трубной площади был основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Новый арест Навального

    Среди задержанных на Трубной площади был основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. "Власть страшно испугалась фантастического единодушного проявления солидарности в деле Голунова", - написал он из автозака. Через несколько часов после составления административного протокола о повторном нарушении порядка проведения и участия в публичном мероприятии оппозиционера отпустили.

  • Жесткие действия полиции

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Пострадавшие во время акции

    Позже полиции стала действовать жестче. Задерживая, участников протеста волокли по земле и били дубинками. В ОДВ-Инфо сообщают о нескольких случаях, когда задержанным понадобилась скорая помощь. В ОВД "Головинское" вызвали пожилой женщине, а в ОВД "Алексеевское" - избитому фотографу Валерию Теневому.

  • Полицейское оцепление

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Полиция против демонстрантов

    Участники протестной акции продолжили движение по бульварам. Финалом марша должна была стать площадка напротив главного управления МВД России по городу Москве на Петровке. Здесь проходили бессрочные пикеты в поддержку Ивана Голунова. Однако полиция оцепила здание и оттеснила активистов к памятнику Страстному бульвару.

  • Участники протестной акции

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Сотни задержанных

    Всего, под данным ОВД-Инфо, во время акции полицейские задержали более 500 человек, среди них были женщины, правозащитники и несовершеннолетние участники. Многих, прежде чем отпустить, удерживали в ОВД дольше положенных трех часов.

    Автор: Елена Барышева, Москва


Смотреть видео 12:40

Массовые задержания в Москве: кто и почему пришел на марш в поддержку Голунова. DW Новости

Аудио- и видеофайлы по теме

#НаВолне: критик РПЦ Андрей Кураев о роли церкви, патриархе, Путине, деле Голунова и Чемодановке  

Туманное дело Голунова. Дружим с миром с чистого листа. О бизнесе в России - "Заповедник", выпуск 80  

Также по теме

Russland Iwan Golunov, Journalist

Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу 05.03.2020

По словам Голунова, цель психиатрической экспертизы, запрошенной СК, - проверить его на "психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ".

Iwan Golunow

Материалы проверки по делу Ивана Голунова засекретили 01.11.2019

Представитель СК во время рассмотрения в суде жалобы адвоката Ивана Голунова на медленный ход проверки по делу о подброшенных журналисту наркотиках, сообщил, что у СК нет документов о ходе проверки.

Iwan Golunow

Суд в Москве арестовал пятерых полицейских по делу Голунова 30.01.2020

Пятеро экс-полицейских, участвовавших в задержании журналиста Голунова, арестованы на два месяца. Они обвиняются в превышении полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков.

Реклама

Самые читаемые

ВОЗ: Универсальное оружие от COVID-19 может и не появиться  

В Беларуси началось досрочное голосование на президентских выборах  

Лукашенко о ЧВК Вагнера: "Эти ребята рассказали все"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно