Заиндевелый Броккен - ведьмина гора на пороге зимы
Ведьмы и черти собираются здесь в начале мая. Другие туристы посещают Броккен круглый год.
Ежегодно на вершине этой 1141-метровой горы в немецком регионе Гарц бывает до двух миллионов человек. Так здешние ландшафты выглядят сейчас - в ноябрьские дни 2023 года.
Большинство туристов пользуется этой узкоколейкой - 20-километровой трассой, проложенной между городом Вернигероде и вершиной Броккена. Около 250 тысяч поднимаются пешком.
Какая-то небольшая часть прилетает на метлах. Именно здесь весной, на Вальпургиеву ночь, как подробно рассказывается в "Фаусте" Гете, собираются на свой шабаш ведьмы. Однако в ноябре они замечены не были.
Когда страна была разделена, в этих местах проходила германо-германская граница. Вершина Броккена на протяжении нескольких десятилетий была в ГДР запретной зоной.
Свободный доступ был восстановлен уже через несколько недель после падения Берлинской стены - в декабре 1989 года.
Во времена ГДР на вершине находилась станция радиоперехвата разговоров на территории ФРГ. Сейчас работает метеостанция, есть вокзал, музей, два ресторана и горный приют.
Броккен находится на территории Национального парка Гарц, занимающего около 10 процентов площади всего региона Гарц.
Первый снег в этом году здесь выпал около 10 ноября. Как видно на этой фотографии, он быстро растаял.
Сейчас установилась морозная погода - около пяти градусов ниже нуля. На смену снегу пока пришел иней.