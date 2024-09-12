Загрязнение рек Сейм и Десна угрожает Киеву? Что нужно знать

Загрязнение воды в реках Сейм и Десна вызвало массовую гибель рыбы. Какой ущерб нанесен окружающей среде? Несет ли загрязнение угрозу населению? Когда можно будет купаться в Десне? DW собрала ответы на эти вопросы.

Загрязнение воды в реках Сейм и Десна на севере Украины обнаружили в конце августа. В реках массово погибла рыба и другая водная фауна. По данным украинских властей, источник загрязнения - в Курской области России. DW собрала ответы на часто задаваемые вопросы.

Когда началось загрязнение воды?

Первую информацию о загрязнении воды в реке Сейм Украина получила 14 августа, сообщил DW первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий. "Концентрация была очень большой. В связи с тем, что в пределах реки Сейм нет гидротехнических сооружений, остановить распространение было невозможно. Тогда же было решено запретить в этих реках купаться, ловить рыбу и использовать воду в технических целях", - отметил он.

Чем именно были загрязнены Сейм и Десна?

Речь идет об органическом, а не химическом, загрязнении рек. По словам Александра Краснолуцкого это, вероятно, стоки, которые остаются на сахарном заводе после переработки сырья. Согласно спутниковым снимкам, источником загрязнения стал завод, расположенный в двух километрах от границы Украины в городе Теткино Курской области на территории РФ. В реку, по приблизительным оценкам, попало около 5600 тонн загрязненной воды.

Пока нет информации, почему именно произошло загрязнение - было оно осуществлено специально или нет. Однако известно, что вблизи Теткино идут бои. По данным OSINT-проекта DeepState, близкого к украинскому министерству обороны, город находится в "серой зоне", то есть не контролируется ни войсками РФ, ни Украины.

Машина для осуществления аэрации на Десне. Сейчас в Украине работает семь таких установок - три в Киевской и четыре в Черниговской областях Фото: Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine

Что загрязнено на данный момент?

Загрязненная вода по реке Сейм прошла по течению до Десны, находится на уровне города Чернигова и движется в сторону Киева. Согласно оценкам, до украинской столицы она может дойти 14-16 сентября. Однако есть прогнозы, что этого может и не случиться, отмечает Александр Краснолуцкий. Чем дальше по течению продвигается загрязненная вода, тем чище она становится. Это объясняется тем, что Десна имеет притоки, которые приносят в нее дополнительный объем воды.

Соответствующие службы проводят мероприятия по аэрации, которые замедляют и разбавляют органическое вещество, чтобы уменьшить его концентрацию. В Черниговской области работают три аэрационные установки. Дополнительные системы устанавливают также в Киевской области. "Лучше всего было бы добавить большое количество воды. Но на реках Десна и Сейм нет водоемов, которые можно было бы спустить. Есть прогнозы Гидрометцентра относительно дождя в Украине. Соответственно, это также поможет разбавить концентрацию и уменьшить влияние этого вещества на воду", - отмечает представитель Минприроды.

Можно ли жителям Киева и Чернигова пить воду?

Питьевых водозаборов ни из реки Десна в Черниговской области, ни из реки Сейм в Сумской области нет. Там воду берут из подземных источников, которым загрязнение не угрожает, убеждают в Минприроды. Поэтому проблем с питьевым водоснабжением ни в Сумской, ни в Черниговской области нет, убеждают местные власти и профильное министерство.

Водозабор в Киеве осуществляется преимущественно из рек Днепр и Десна Фото: DW

В Киеве водозабор осуществляется преимущественно из рек Десна и Днепр. Сейчас результаты анализов возле водозабора для Киева показали, что вода - хорошего качества, и ее состояние никакого беспокойства не вызывает, убеждает генеральный директор "Киевводоканала" Олег Лысюк. Однако даже если загрязнение доберется до Киева, по словам чиновника, "Киевводоканал" сможет очистить воду имеющимися реагентами.

"Единственное, что может быть - неприятный запах. Запахи можно ликвидировать только активированным углем. Поэтому за этот период мы провели большую работу, чтобы внедрить эту технологию. Она раньше у нас не использовалась, поэтому нам пришлось разработать установку по дозированию. Она уже прошла испытания", - отмечает Лысюк, добавив, что реагент был заказан в Европе, так как в Украине его не производят. Гендиректор "Киевводоканала" подчеркнул, что доставить этот реагент в украинскую столицу помогает Unicef. "Машины уже прибудут в пятницу", - добавил Лысюк.

Почему в загрязненных реках гибнет рыба?

Само органическое вещество, которое загрязнило воду, не вредно, но оно поглощает кислород и создает его дефицит в воде, объясняет первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий. "Живым организмам, которые живут в воде, нечем дышать, и поэтому они погибают", - говорит он. Поэтому наибольшая опасность для людей происходит не от органического загрязнения воды, а от вызванной им гибели рыбы и, соответственно, продуктов разложения. Именно поэтому погибшую рыбу из рек собирают.

Катер, на котором написано "Экопатруль", на реке Десна в Черниговской области Фото: Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine

Каковы последствия загрязнения для природы?

По имеющимся данным, в результате загрязнения Сейма и Десны погибло более 36 тысяч тонн биоресурсов, в частности 12 тонн рыб в Сумской и 19 тонн - в Черниговской областях Украины. В Государственной экологической инспекции Украины подсчитали, что загрязнение нанесло ущерб более чем на 400 миллионов гривен. "Но мы понимаем, что это не окончательная цифра, потому что загрязнение продолжается, продолжает гибнуть рыба. Конечно, не так массово, но я думаю, что убытки будут увеличиваться", - отмечает Краснолуцкий.

Когда можно будет ловить рыбу и купаться в Десне и Сейме?

Для того, чтобы восстановить водные биоресурсы, нужно время. В Десне погибло большое количество рыбы, а в Сейме, возможно, даже вся, отмечает Краснолуцкий. "Я думаю, в этих реках можно будет купаться в следующем году, но на восстановление рыбы надо от двух лет", - отмечает чиновник. По его словам, ситуация в Десне лучше, потому что часть рыбы ушла в притоки, и когда уменьшится концентрация загрязнения, она вернется. "Но все равно нужно будет проводить мероприятия по восстановлению живых биоресурсов, зарыблять эти места, чтобы восстановилась та флора и фауна, которая погибла", - резюмирует Краснолуцкий.