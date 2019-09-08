''Лимоны Севера'' под угрозой - в Германии гибнет облепиха (фото)

Альт-Штайнхорст / Людвигслюст • Немцы называют облепиху (Sanddorn) "лимоном севера" или "северным лимоном" (Zitrone des Nordens). Плоды этих кустарников очень питательны и богаты витаминами, используются для производства облепихового масла, косметических продуктов, лекарственных препаратов и так далее, не говоря уже о разных кондитерских изделиях.

В Германии особое значение для сельского хозяйства это растение имеет в земле Мекленбург - Передняя Померания, где сейчас приступили к сбору нынешнего урожая.

Урожай этого года

На первых двух снимках, сделанных в хозяйстве Gut Schneebecke, выглядит все, как обычно, однако существование плантаций сейчас оказалось под угрозой. Несколько лет назад во всем регионе начали погибать кустарники - засыхать на корню без каких-либо очевидных причин. Затронуты не только плантации, но и дикорастущая облепиха.

Потери урожая и неизвестное будущее облепиховых плантаций

Как сообщает агентство dpa, в этом сезоне во многих местах проблема приобрела почти катастрофические масштабы. В частности, площадь самой старой и (в недавнем прошлом) самой большой плантации в Германии - Sanddorn Storchennest, расположенной около города Людвигслюста, сократилась более чем вдвое и составляет сейчас всего лишь около 50 гектаров. Некоторые производители от возделывания облепихи уже вообще отказались - погибшие и больные кусты вырубили, а землю - перекопали.

Ряды засохших кустов облепихи

Поиски причин загадочной гибели облепихи в Германии

Причины пока не могут понять ни фермеры, ни ученые. Растения просто погибают за несколько недель. Одной из причин могут быть последствия нескольких засушливых летних периодов подряд, вернее - стресс, которому подверглись растения. Однако кусты гибнут и на плантациях, оснащенных системами полива.

Позже ученые обнаружили, что кусты поражает грибок, но он является не причиной гибели, а следствием ослабления растений. Ученые продолжат исследования - в частности, попытаются выявить степень восприимчивости разных сортов облепихи к потеплению земного климата, недостатку воды или слишком обильному поливу.

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