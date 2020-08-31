 Задержание Колесниковой на границе - проблема для Лукашенко? | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 08.09.2020

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Беларусь

Задержание Колесниковой на границе - проблема для Лукашенко?

Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, по сообщениям СМИ, порвала свой паспорт, чтобы избежать депортации из страны. Для кого это проблема, знает Сергей Елкин.

Вся королевская рать Александра Лукашенко не может собрать разорванный паспорт Марии Колесниковой - карикатура Сергея Елкина

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