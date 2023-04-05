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Алексей Москалёв в суде (фото из архива)Фото: AP/picture alliance/dpa
ПолитикаБеларусь

Задержанный в Минске за "дискредитацию" армии мужчина пропал

Илья Коваль
2 ч. назад

Алексей Москалёв не выходит на связь с адвокатами с момента задержания в Минске. Он приговорен к двум годам колонии по делу о "дискредитации" армии РФ.

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Алексей Москалёв - отец 13-летней школьницы, нарисовавшей антивоенный рисунок, приговоренный в России к двум годам колонии по делу о "дискредитации" российской армии, пропал после задержания в Минске. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает "ОВД-Инфо".

"Его вытащили, увезли в неизвестном направлении", - рассказал адвокат Дмитрий Захватов. Уже почти неделю, с 30 марта, мужчина не выходит на связь, его местонахождение неизвестно адвокатам, представляющим его интересы. Где находится дочь Москалёва, они также не знают. "Адвокату Владимиру Билиенко встретиться с Машей не позволили: в последний его визит она якобы была на выездном кулинарном конкурсе", - говорится в сообщении "ОВД-Инфо". 6 апреля должен пройти суд по ограничению родительских прав Алексея Москалёва.

Антивоенный рисунок и уголовное дело против Москалёва

В апреле 2022 года шестиклассникам дали на уроке изобразительного искусства задание: нарисовать рисунки в поддержку российских войск в Украине. Маша Москалёва изобразила два флага - РФ и Украины; на первом она написала "Нет войне", на втором - "Слава Украине". После этого директор вызвала полицию, девочку вместе с отцом возили в отделение, в школу для "проведения беседы" с ученицей приходили сотрудники ФСБ.

Позднее на отца школьницы составили административный протокол по статье о "дискредитации" российской армии, сославшись на его антивоенные комментарии в соцсетях. В конце 2022 года в квартире Москалёва прошел обыск. На мужчину завели уголовное дело о повторной "дискредитации" ВС РФ. Накануне вынесения вердикта суда Москалёв сбежал из-под домашнего ареста. 30 марта мужчину задержали в Минске. Его дочь российские власти поместили в приют.

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