Задержанный в Дагестане гей покинул Россию

Один из задержанных в Дагестане после ареста актера гей-порно Матвея Володина, известного под псевдонимом USSRboy, уехал из России. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщает Кризисная группа "СК SOS" , помогающая представителям ЛГБТ+ на Северном Кавказе.

По информации правозащитников, Юсуфа (имя изменено) задержали в тот же день, когда на выходе из спецприемника арестовали Володина после 10 суток административного ареста. Молодой человек заявил, что не знал актера и не был подписан на его Telegram-канал. Впервые Юсуф услышал о нем, когда ночью ему позвонил его друг и рассказал, что их вместе с парнем задержали на квартире у некоего Матвея. Юсуф посоветовал им обратиться в правозащитные организации.

При осмотре телефонов у задержанных нашли контакт Юсуфа, пишет "СК SOS". Вечером 5 июня к нему домой пришли два человека в штатском и один в форме, они потребовали проехать в отдел полиции, угрожая выбить дверь. В отделе полиции молодого человека сначала допросили, а потом начали проверять контакты и переписки в его телефоне. После допроса силовики предложили Юсуфу "дружить" - общаться с парнями в социальных сетях и приглашать их в специальную квартиру.

"Давай ты будешь с нами работать, мы тебе будем платить денежку, ты будешь с нами сотрудничать, и тебе не будет плохо, и нам. На взаимной выгоде будем работать", - пересказал слова силовиков Юсуф. По их мнению, с молодым человеком было "выгодно и легко работать", поскольку он известен в ЛГБТ-сообществе. Из отдела полиции Юсуфа отпустили только после того, как он на камеру сообщил о готовности сотрудничать. После этого правозащитники помогли ему выехать из России.

Задержания представителей ЛГБТ-сообщества в Дагестане

Как ранее сообщала "СК SOS", после ареста Матвея Володина в Дагестане продолжаются выборочные задержания людей по подозрению в гомосексуальной ориентации. Часть из них отпускают на неизвестных условиях. Как минимум на одного задержанного завели уголовное дело о распространении порнографии из-за личного видео, пересланного партнеру.

По данным правозащитников, задержанный вместе со своим партнером познакомились с Володиным в приложении Hornet и приехали к нему на квартиру. Позже выяснилось, что в квартире Володина велось скрытое видеонаблюдение, а на балконе и в соседней комнате находились сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом. Силовики задержали порноактера и его гостей. Их личности не раскрываются.

В телефоне у одного из мужчин силовики нашли личное интимное видео, которое он переслал в соцсетях своему партнеру. После этого в отношении него и возбудили уголовное дело. Сам Володин сейчас также находится в СИЗО по обвинению в изготовлении и распространении порнографии.