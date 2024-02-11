Суд в РФ дал 8 суток задержанному на акции за демобилизацию

Мужчину обвинили в организации акции за демобилизацию, участники которой возлагали цветы к памятнику в Екатеринбурге.

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на восемь суток Альберта Якупова, которого накануне задержали во время возложения цветов к памятнику "Черный тюльпан". Об этом в воскресенье, 11 февраля, сообщает местное издание It's My City со ссылкой на адвоката Илдара Садыкова.

Якупова признали виновным в организации публичного мероприятия без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП). В протоколе утверждается, что он якобы призывал людей прийти на несанкционированный пикет у "Черного тюльпана", который проводился для того, чтобы "выразить требование о полной демобилизации и прекращении" войны в Украине.

Накануне в Екатеринбурге к военному мемориалу пришли несколько десятков человек, в том числе родственники мобилизованных, которые требуют их возвращения домой. Пятерых человек задержали полицейские. Акции с возложением цветов каждую неделю организует объединение "Путь домой", в которое входят родственники мобилизованных. 3 февраля на подобной акции в Москве было задержано около 30 человек.

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