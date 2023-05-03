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Алексей Москалев
Алексей МоскалевФото: AP/picture alliance
Права человекаРоссия

Задержанного в Беларуси Москалева нашли в СИЗО Смоленска

Даниил Сотников
12 мин. назад

Мужчина сбежал из-под домашнего ареста в начале апреля. В РФ он был осужден на 2 года после антивоенного рисунка его дочери.

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Россиянин Алексей Москалев, которого задержали в начале апреля в Беларуси после его попытки сбежать из-под домашнего ареста, экстрадирован в Россию и находится в СИЗО в Смоленске. Об этом "ОВД-Инфо" в среду, 3 мая, сообщил адвокат Владимир Билиенко, встретившийся с Москалевым. В России мужчина осужден по делу о повторной "дискредитации" армии, которое возбудили после антивоенного рисунка его дочери.

О местонахождении Москалева ничего не было достоверно известно больше месяца, отмечает "ОВД-Инфо". Как рассказывали его адвокаты, ФСИН России и Беларуси не отвечали на их запросы. 28 марта суд в Тульской области приговорил Москалева к двум годам колонии. Тогда же на суде объявили, что мужчина сбежал из-под домашнего ареста. 7 апреля Москалева задержали в Беларуси.

Как сейчас он рассказал своему адвокату, при задержании в Беларуси его сильно избили руками и ногами по груди и спине, отбили мышцу на правой ноге, а также нанесли несколько ударов по голове, в том числе били головой об стену.

Дело против Москалева возбудили после антивоенного рисунка его дочери

Дочь Москалева - шестиклассница Мария Москалева - в апреле 2022 года нарисовала на уроке антивоенный рисунок. После жалобы преподавателей с девочкой провели беседу сотрудники ФСБ. На Москалева сначала составили протокол о "дискредитации" армии из-за комментариев в "Одноклассниках", а затем завели и уголовное дело о повторной "дискредитации".

Саму Машу Москалеву после возбуждения уголовного дела на отца отправили в приют. Оттуда девочку спустя несколько недель забрала мать, которая последние несколько лет жила в другом регионе России и, по ее собственным словам, несколько лет не видела дочь.

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