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Кража работы Бэнкси в Лондоне: задержан второй подозреваемый

Павел Мыльников
24 декабря 2023 г.

Дорожный указатель с беспилотниками был срезан вскоре после того, как Бэнкси выложил снимок знака в Instagram. Задержанного накануне подозреваемого отпустили под залог.

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Неизвестные срезают дорожный знак с изображением беспилотников на юго-востоке Лондона
Указатель срезали на глазах у прохожихФото: Aaron Chown/AP Photo/picture alliance

Полиция Лондона задержала второго подозреваемого после похищения дорожного знака с новой работой английского уличного художника, известного под псевдонимом Бэнкси. Об этом правоохранители сообщают в воскресенье, 24 декабря. Мужчину подозревают в краже и порче имущества, добавили в полиции, не уточнив, где состоялось задержание.

Первый подозреваемый был взят под стражу накануне. Однако позднее молодого человека выпустили под залог до середины марта, когда ожидается дальнейшее разбирательство по делу, указывает агентство AFP.

Знак срезали на глазах прохожих

Бэнкси обычно публикует фотографии своих новых работ в Instagram. Художник 22 декабря разместил в соцсети снимок дорожного знака, запрещающего движение без остановки и расположенного на юго-востоке британской столицы. На знаке были изображены несколько беспилотных летательных аппаратов.

Всего через несколько часов знак пропал. На видеоролике, опубликованном в социальных сетях, видно, как забравшийся на прокатный велосипед мужчина срезал дорожный указатель со столба с помощью болтореза и убежал. Еще один человек держал велосипед.

Новый указатель взамен похищенного

Расследование продолжается. На перекрестке уже установлен новый знак, чтобы не создавать угрозу участникам дорожного движения.

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