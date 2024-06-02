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Задержан подозреваемый в стрельбе в Хагене

Евгений Жуков
2 июня 2024 г.

Поймать подозреваемого в стрельбе в Хагене, при которой были ранены четыре человека, полиции помогли указания населения. 34-летний задержанный не оказал сопротивления.

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Полиция и спасатели возле парикмахерской в Хагене
Полиция и спасатели в ХагенеФото: Alex Talash/dpa/picture alliance

Немецкая полиция задержала в пригороде Хагена (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) подозреваемого в нанесении накануне огнестрельных ранений четырем человекам. Задержанный не оказывал сопротивления. Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщила полиция Дортмунда, подтвердив информацию, опубликованную ранее газетой Bild.

По данным издания, утром 1 июня подозреваемый 34-летний гражданин Турции в своей квартире в многоквартирном доме выстрелом в голову тяжело ранил свою жену, а затем несколько раз выстрелил в дверь квартиры этажом выше, где никто не пострадал. После этого он поехал на машине в расположенную неподалеку парикмахерскую и открыл стрельбу по еще трем человекам. По первоначальным сведениям, преступление было совершено по семейным мотивам, следствие отметает политическую или религиозную подоплеку инцидента.

Согласно информации полиции, ранения двух из четырех жертв стрельбы по-прежнему считаются "потенциально опасными для жизни". Среди них жена предполагаемого преступника и один из пострадавших в парикмахерской. Полиция не указывает возраст и пол раненых. Помощь всем четверым пострадавшим была оказана в разных больницах.

После совершения преступления мужчина отогнал свой автомобиль на близлежащую парковку и скрылся пешком, передает агентство dpa. Для его поисков был задействован вертолет. Полиция опубликовала объявление о розыске, приложив фотографии и описание разыскиваемого. В частности, было указано, что он одет во все черное и на нем нет обуви. По словам полицейских, поймать подозреваемого помогла информация, полученная от населения.

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