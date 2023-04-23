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Фитнес-студия в Дуйсбурге, где произошло нападение
Фото: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance
ПреступностьГермания

Задержан подозреваемый в нападении в Дуйсбурге

Виталий Кропман
28 мин. назад

По информации прокуратуры Дуйсбурга, состояние 21-летнего парня, на которого, как утверждается, было совершено нападение, медиками до сих пор оценивается как крайне тяжелое

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26-летний гражданин Сирии задержан по подозрению в нападении в фитнес-студии в центре Дуйсбурга в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия. Эту информацию агентству dpa подтвердили в прокуратуре города в воскресенье, 23 апреля. Дальнейшие подробности задержания и возможные мотивы преступника пока не сообщаются.

Набросился на посетителей с ножом

Злоумышленник, вооруженный ножом, напал на посетителей фитнес-студии 18 апреля. Четыре человека, все граждане Германии, получили ранения различной степени тяжести. Нападавшему удалось скрыться.

Как заявила накануне прокурор Дуйсбурга Джилл Мак Каллер, состояние 21-летнего парня, на которого, как утверждается, было совершено нападение, медиками до сих пор оценивается как крайне тяжелое .Из трех других пострадавших, которые предположительно не были непосредственной целью нападения, двое 24-летних "остаются в больнице, но их жизни ничего не угрожает", - сообщила Мак Каллер. Еще один, мужчина 32 лет, уже покинул медицинское учреждение.

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