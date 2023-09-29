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Задержан экс-командующий "армией" Нагорного Карабаха

Павел Мыльников
29 сентября 2023 г.

Сотрудники силовых структур Азербайджана задержали Левона Мнацаканяна на КПП "Лачин" при попытке въехать из непризнанной НКР в армянский город Горис, передает ТАСС.

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Шлагбаум, бетонные блоки и знак Stop на пункте пропуска в Лачинском коридоре
Пункт пропуска в Лачинском коридоре (фото из архива)Фото: Thomas Samson/Le Pictorium Agency via ZUMA/dpa/picture alliance

Сотрудники силовых структур Азербайджана задержали бывшего "командующего армией обороны" непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна. Об этом российское информагентство ТАСС сообщило в пятницу, 29 сентября, со ссылкой на неназванного собеседника в окружении военачальника. По его словам, задержание произошло на контрольно-пропускном пункте "Лачин", когда Мнацаканян пытался въехать из Нагорного Карабаха в армянский город Горис.

Двумя днями ранее при попытке покинуть Карабах азербайджанские военные задержали бывшего "главу правительства" непризнанной республики, бизнесмена Рубена Варданяна. Служба госбезопасности Азербайджана предъявила ему обвинения в финансировании терроризма, участии в создании и деятельности незаконных вооруженных формирований, а также незаконном пересечении границы. Сабаильский районный суд Баку арестовал Варданяна на 4 месяца.

Исход армян из Нагорного Карабаха после военной операции Баку

Азербайджан 19 сентября начал масштабную военную операцию по установлению контроля над Нагорным Карабахом, который до распада СССР имел статус автономии в составе Азербайджанской ССР. На следующий день армяне в непризнанной НКР были вынуждены согласиться на прекращение огня. В результате военной операции, по данным армянской стороны, погибли сотни людей, сотни других были ранены. На фоне происходящего армяне обвинили мировое сообщество в бездействии. Армяне из Нагорного Карабаха стали массово выезжать в Армению.

28 сентября "президент" самопровозглашенной Нагорно-Карабахская республики (Арцах) Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования НКР.  В соответствии с документом, все государственные учреждения и организации Арцаха будут распущены в период до 1 января 2024 года. НКР существовала с 1991 года. Республику не признало ни одно государство - член ООН, в том числе Армения, которая на протяжении трех десятилетий открыто оказывала Арцаху военную и экономическую помощь.

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