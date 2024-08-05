В России задержаны еще два чиновника Минобороны

СК РФ заявил о задержании директора парка российской армии Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова по делу о мошенничестве.

Следственный комитет РФ сообщил о задержании директора парка российской армии "Патриот" в Московской области Вячеслава Ахмедова. Суд назначил ему меру пресечения в виде заключения под стражу, заявила в понедельник, 5 августа, официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Решение принято в рамках расследования по подозрению в мошенничестве. Кроме того, задержан замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров, решение о мере пресечения в его отношении еще не принято, указывается в заявлении.

Дело о хищении бюджетных средств

Дело в отношении должностных лиц министерства обороны РФ расследуется Главным военным следственным управлением СК при оперативном сопровождении ФСБ, отмечается далее. "По данным следствия, указанные лица вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и конгрессно-выставочного центра", - указала Петренко.

Ранее в России было возбуждено сразу несколько резонансных дел против высокопоставленных чиновников российского Минобороны. Сообщалось о задержаниях нескольких генералов - бывших замминистра обороны Дмитрия Булгакова и Тимура Иванова, начальника главного управления кадров Юрия Кузнецова, начальника главного управления связи Вадима Шамарина и бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова.