 Зачем Шредер во время отпуска встретился с Путиным, а Шольц - с турбиной? DW Новости (03.08.2022) | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 03.08.2022

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Зачем Шредер во время отпуска встретился с Путиным, а Шольц - с турбиной? DW Новости (03.08.2022)

В Германии 3 августа обсуждают сразу две новости, связанные с политикой и отношениями Германии и России. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер дал интервью немецким СМИ, в котором рассказал, зачем на самом деле он ездил в Россию и встречался там с Путиным. В этот же день действующий канцлер Олаф Шольф показал всем ту самую турбину Siemens, которая нужна Газпрому. Подробности - в выпуске DW Новости.

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