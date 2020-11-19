Зачем немка собрала 10 тысяч гильз от туалетной бумаги (фото)

Берлин • Какой год, такие и рекорды. Эти фотографии информационного агентства dpa были сделаны в последние выходные коронавирусного ноября на крытом стадионе "Мерседес-Бенц Арена" в Берлине. Здесь была предпринята попытка установить необычный рекорд и попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Свою акцию 33-летняя воспитательница детского сада из Берлина Сабрина Гольце (Sabrina Golze) задумала еще весной, когда в начале первого локдауна в Германии повсюду начали скупать туалетную бумагу. Этот товар повседневного спроса стал одним из своего рода символов пандемии.

Чтобы выразить благодарность всем, кто в эти нелегкие времена помогал другим людям - в частном порядке или по долгу службы, Сабрина Гольце решила сложить английское слово "TOGETHER" ("ВМЕСТЕ") из гильз от бумажных рулонов.

10 тысяч гильз от туалетной бумаги - на арене и фотографиях

Разрисованные гильзы, нанизанные на шнур гирлянды

Для акции было собрано 10 тысяч гильз от рулонов туалетной бумаги

Сабрина Гольце - инициатор проекта "TOGETHER"

"ВМЕСТЕ" плюс сердечко на стадионе "Мерседес-Бенц Арена" в Берлине

"Без искусства и культуры - все заглохнет" - так можно перевести с немецкого эту надпись

Сбор макулатуры для рекорда

Со своей идеей она обратилась к менеджерам торгового концерна - дискаунтера Aldi Nord. Идею они поддержали, после чего в некоторых филиалах появились боксы для сбора гильз и пояснительная информация.

Чтобы установить рекорд - создать самую длинную в мире такую вот гирлянду, их нужно было собрать более 8 тысяч. В результате собрали целых 10 тысяч - так, что хватило и на слово, и на сердечко в придачу. Многие участники акции свои, так сказать, добровольные пожертвования разрисовали или снабдили надписями, так что результат получился очень яркий и красочный.

Как видно на снимках, сначала гильзы нанизали на шнур, затем из получившейся гирлянды на арене вложили "TOGETHER", запечатлев результат сверху при помощи дрона. Для признания рекорда также сняли на видео всю гирлянду - гильзу за гильзой, чтобы члены жюри Книги рекордов Гиннесса могли все пересчитать и подтвердить это необычное достижение.

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