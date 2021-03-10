Зачем немецкие садоводы распыляют воду в заморозки (фото)

Фольках / Ганновер • Чтобы защитить уже цветущие плодовые деревья и кустарники от поздних весенних заморозков, то есть нивелировать воздействие низких температур, есть несколько проверенных способов - дождевание, задымление и укрытие растений.Первый из них как раз сейчас применяют в некоторых немецких регионах - например, в Баварии и Нижней Саксонии. Мелко распыляемая вода при этом испаряется при попадании на растения, тем самым подогревая воздух вокруг.

Весна, сады, сосульки

Нынешний апрель выдался не только привычно капризным, но и необычно холодным - почти зимним месяцем по сравнению с мартом, радовавшим жителей Германии очень теплой и солнечной погодой.

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