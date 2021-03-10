Зачем немецкие садоводы распыляют воду в заморозки (фото)

Фольках / Ганновер • Чтобы защитить уже цветущие плодовые деревья и кустарники от поздних весенних заморозков, то есть нивелировать воздействие низких температур, есть несколько проверенных способов - дождевание, задымление и укрытие растений.Первый из них как раз сейчас применяют в некоторых немецких регионах - например, в Баварии и Нижней Саксонии. Мелко распыляемая вода при этом испаряется при попадании на растения, тем самым подогревая воздух вокруг.
Весна, сады, сосульки
Нынешний апрель выдался не только привычно капризным, но и необычно холодным - почти зимним месяцем по сравнению с мартом, радовавшим жителей Германии очень теплой и солнечной погодой.
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Цветущая Германия
Подснежники
Весна, лето, осень, зима… В Германии в любое время года что-то цветет. Не только цветы, но и травы, кустарники, деревья. Некоторые из них знают все. Когда приходит срок, они появляются повсюду. Есть и очень редкие. Здесь мы собрали фотографии и тех, и других, составив своеобразный календарь. Начнем с предвестников весны - подснежников (Schneeglöckchen).
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Цветущая Германия
Белоцветники весенние
В скобках везде - немецкие названия. К этому снимку для примера и наглядности даже дадим дословный перевод. В одно время с подснежниками или прямо рядом с ними кое-где можно увидеть такие "мартовские чашечки" (Märzenbecher), они же - "большие подснежники" (Großes Schneeglöckchen). По-русски - белоцветник весенний.
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Цветущая Германия
Камелии
Примерно с января по апрель в Германии цветут камелии (Kamelien) - в оранжереях и под открытым небом. Одна из самых больших немецких коллекций находится в Кельне в ботаническом саду "Флора".
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Цветущая Германия
Крокусы
Первые крокусы (Krokusse) могут появиться в Германии уже в конце января, но обычно все же цветут в феврале-марте.
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Цветущая Германия
Нарциссы
Если зацвели нарциссы (Narzissen), значит скоро повсюду выстроятся первые и очень длинные очереди за мороженым.
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Цветущая Германия
Миндаль
В марте в Германии цветет миндаль (Mandelbäume). Особенно много этих деревьев - в винодельческих регионах, например, в Пфальце.
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Цветущая Германия
Магнолии
Где-то в середине марта в парках, садах и просто около домов начинают радовать своим розовым великолепием первые магнолии (Magnolien).
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Цветущая Германия
Весенние адонисы
Если магнолии растут в Германии повсюду, то вот эти цветы очень редкие. На фотографии - весенние адонисы (Adonisröschen) в заповеднике на берегу реки Одер в районе бранденбургского города Лебуса.
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Цветущая Германия
Сакура
Не успели оглянуться, как в апреле уже пора фотографировать японскую вишню. Так выглядит одна из улиц в Бонне, получившая международную известность среди любителей сакуры - вишни мелкопильчатой (Japanische Blütenkirsche).
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Цветущая Германия
Одуванчики
"Львиный зуб" - это не только необыкновенный меч Джоффри Баратеона из "Игры престолов", но и немецкое название одуванчика обыкновенного: Löwenzahn. Так одуванчики цветут уже в апреле в Баварских Альпах.
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Цветущая Германия
Тюльпаны
Тюльпаны (Tulpen) растут в Германии не только в парках, садах, палисадниках или на балконах. Есть и такие огромные поля, например, около Гревенброха в Северном Рейне - Вестфалии. Так они выглядели в 2020 году в середине апреля.
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Цветущая Германия
Ландыши
Что же с ландышами? Конечно, про них мы не могли забыть, но они заставляют ждать себя чуть дольше. Не случайно немецкое название этих цветов - "майские колокольчики" (Maiglöckchen).
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Цветущая Германия
Рапс
Эта фотография сделана в окрестностях балтийского курорта Хайлигендамма, но такие желтые ландшафты в апреле-мае можно увидеть повсюду в Германии. Рапс (Raps) - прекрасный медонос. Над полями повсюду раздается дружное жужжание пчел, шмелей и разных других насекомых.
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Цветущая Германия
Пионы
День сошествия Святого Духа на апостолов - Духов день (Pfingsten) в западной христианской традиции - отмечается на пятидесятый день после Пасхи, поэтому также называется Пятидесятницей. На это время в конце весны - начале лета приходится цветение пионов, поэтому в Германии их называют пятидесятничными розами - Pfingstrosen.
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Цветущая Германия
Шиповник
Начало лета - пора садовых роз и других розоцветных. Перед нами - самый известный такой куст в Германии. Этот солнечный шиповник (Heckenrose) около Хильдесхаймского собора называют "тысячелетней розой". Правда, согласно современным исследованиям, возраст этого куста составляет не более семи столетий, что, впрочем, тоже впечатляет.
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Цветущая Германия
Розы
В немецком городе Зангерхаузене в Саксонии-Анхальт растут 75 тысяч розовых кустов. Коллекция здешнего крупнейшего в мире розария, открытого в 1903 году, насчитывает около 8400 сортов. На этой фотографии - роза сорта "Леонардо да Винчи". Цветут розы (Rosen) в Германии до глубокой осени.
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Цветущая Германия
Снотворный мак
Красный мак-самосейка, который мы еще увидим, растет в Германии повсюду, оправдывая это свое название, чего не скажешь о снотворном маке (Schlafmohn). Для его возделывания нужна специальная лицензия. У владельца этой плантации в окрестностях города Виттена в земле Северный Рейн - Вестфалия она имеется.
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Цветущая Германия
Дикие орхидеи
Эти дикорастущие орхидеи - ятрышник шлемоносный (Helm-Knabenkraut) - находятся в Германии и многих других странах под строгой охраной. Цветут в июне, например, около деревни Штютцков в бранденбургском регионе Уккермарк.
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Цветущая Германия
Мужская верность
В июне также цветет вероника дубравная (Gamander Ehrenpreis). Это многолетнее травянистое растение широко распространено в Германии, чем, наверное, объясняются его разнообразные народные названия: Männertreu - "мужская верность", Frauenbiss - "женский укус", Katzenäuglein - "кошачий глазик" и Wildes Vergissmeinnicht - "дикая незабудка".
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Цветущая Германия
Лен
В самый разгар лета цветет лен (Lein) - одно из древнейших культурных растений человечества. В немецком регионе Шпревальд лен возделывают уже много сотен лет - для производства масла и других продуктов.
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Цветущая Германия
Цветущие полосы
Летом в Германии практически повсеместно в сельской местности можно увидеть так называемые цветущие полосы ( Blühflächen, Blühstreifen) - посреди полей уже почти созревшей пшеницы, других зерновых и прочих аграрных культур. Засаживают их специальными смесями - растениями для пчел, шмелей, бабочек и других насекомых. Здесь - красные маки, васильки, ромашки, фацелия…
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Цветущая Германия
Вереск
На середину августа приходится пик цветения вереска (Besenheide) в Люнебургской пустоши, но любоваться этими лиловыми ландшафтами - в зависимости от погоды - можно до середины сентября.
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Цветущая Германия
Подсолнухи
В начале августа в Германии дружно цветут подсолнухи (Sonnenblumen). Они хорошо приспособлены к потеплению климата, радуют глаз, а также... пчел, шмелей и прочих насекомых.
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Цветущая Германия
Безвременники осенние
Нет, мы не ошиблись и не пытаемся еще раз показать крокусы, которые уже видели в начале среди весенних цветов. Это - безвременники осенние (Herbstzeitlose). Они предпочитают влажные луга и почвы, очень ядовиты, причем все части, поэтому дотрагиваться до них без защитных перчаток категорически не рекомендуется. Эта фотография сделана в Баварии в середине сентября.
Автор: Максим Нелюбин