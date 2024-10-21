Зачем ВМС ФРГ взял под надзор акваторию Балтийского моря

Зачем ВМС ФРГ взял под надзор акваторию Балтийского моря21 октября 2024 г.
Мониторинг за акваторией Балтийского моря отныне будет осуществляться из восточногерманского портового города Росток. 21 октября министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) официально открыл здесь региональную тактическую штаб-квартиру ВМС Германии - CTF Baltic (Commander Task Force Baltic).
Балтийское море считается одним из важнейших инфраструктурных, экономических, торговых и военных плацдармов на севере Европы. Здесь построены огромные ветропарки, проложены тысячи километров различных кабелей и трубопроводов, работают десятки портов. Теперь ответственность за ситуацию в этом регионе взяла на себя Германия, имеющая из всех прибрежных западных стран - и после вступления в НАТО Финляндии и Швеции - самый крупный военный флот в этой акватории, самый большой опыт, экспертизу и возможности ведения морского боя.
Писториус: "Россия размывает границы между войной и миром"
Балтийское море, заявил Писториус, это "стратегический регион, имеющий большое геополитическое значение", в том числе для обеспечения энергетической безопасности многих стран Европы.
А угрожает этой безопасности, констатировал министр, Россия, "агрессивные действия" которой проявляются различным образом, в частности, в виде гибридных атак. Такие атаки, считает Писториус, "призваны размыть границы между войной и миром и преследуют цель дестабилизировать европейскую систему безопасности, подорвать доверие и расширить сферу своего влияния".
"Мы уже давно не находимся в состоянии мира, - считает и эксперт по вопросам безопасности Боннского университета Мориц Браке (Moritz Brake). - Пусть с правовой точки зрения, это еще мир, но мы - свидетели ситуации, в которой брошенный мировому порядку вызов перестал быть абстрактным явлением, это происходит в реальности. Россия принимает различные меры, совершает акты диверсии, шпионит, готовит плацдармы, использует различные средства с тем, чтобы нанести ущерб Германии и другим странам Европы".
Сбор и систематизация информации о происходящем в этой акватории позволит, по его словам, "более оптимально обеспечивать защиту (критически важной инфраструктуры. - Ред.) и более целенаправленно использовать имеющиеся в распоряжении военные силы".
CTF Baltic: два адмирала и 180 штабных офицеров
Новая штаб-квартира, расположенная на территории местного военного гарнизона бундесвера "Hanse-Kaserne", находится под командованием ВМФ ФРГ. Основная задача - круглосуточный мониторинг всего происходящего и координация действий союзников по НАТО в акватории Балтийского моря, а также планирование совместных учений и управление ими.
CTF Baltic считается национальным военным центром с участием военнослужащих других стран. Командует им немецкий адмирал Штефан Хайш (Stephan Haisch), заместитель - польский адмирал, начальник штаба - шведский офицер. Каждые четыре года предусмотрена ротация командования центром с Польшей и Швецией.
В настоящее время в CTF Baltic заняты 180 военнослужащих. В основном это солдаты бундесвера, 60 офицеров прикомандированы из армий 11 других государств: Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Швеции. В кризисной ситуации или в военное время персонал штаб-квартиры может быть увеличен до 240 военнослужащих.
CTF Baltic - не структура НАТО и не нарушает договор "Два плюс четыре"
Но тот факт, что в CTF Baltic заняты офицеры и из других стран НАТО, еще не делает эту структуру относящейся к Североатлантическому альянсу. Согласно регулирующему воссоединение Германии и подписанному в сентябре 1990 года так называемому Договору "два плюс четыре" (ФРГ, ГДР плюс бывшие союзники по антигитлеровской коалиции СССР, США, Великобритания и Франция) на востоке Германии не должны размещаться иностранные войска, ядерное оружие и его носители (Статья 5, абзац 3).
В случае же с CTF Baltic в восточногерманском Ростоке речь не идет о штаб-квартире НАТО, а о штаб-квартире ВМС ФРГ, заявил в интервью DW политолог Франк Зауэр (Frank Sauer) из Университета бундесвера в Мюнхене: "Там наряду с немецкими будут нести службу еще несколько штабных офицеров из других стран НАТО. Это не является размещением иностранных войск".
Такого же мнения придерживается и известный военный эксперт Карло Масала (Carlo Masala). Он обращает внимание на тот факт, что CTF Baltic не интегрирована в структуры НАТО и не подчиняется главнокомандующему силами альянса в Европе.
Тем не менее, размещение новой военно-морской штаб-квартиры в Ростоке вызвало неоднозначную реакцию. Перед гарнизоном бундесвера утром в понедельник прошла акция протеста, организованная активистами в защиту мира. Несколько десятков человек держали плакаты, на которых были, в частности, такие надписи: "НАТО вон", "Мы не хотим становится целью России". С пониманием к таким страхам относится и мэр Ростока Ева-Мария Крёгер (Eva-Maria Kröger).