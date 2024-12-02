Зачем Украине понадобился военный омбудсмен

В Украине планируют создать институт военного омбудсмена. Когда это может произойти и чем он будет заниматься?

Представляя в Верховной раде "план стойкости", президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость избрать и назначить военного омбудсмена для решения проблем в армии. "Личность, которая будет пользоваться доверием военных прежде всего. Я жду этого в ближайшее время", - сказал он. И несколько кандидатов, как убеждает министр обороны Украины Рустем Умеров, уже есть. Пока официальные лица не называют конкретных сроков создания института военного омбудсмена. Однако соответствующий законопроект уже разрабатывается.

Военные нуждаются в защите своих прав

Сейчас украинский военный имеет, на первый взгляд, немало возможностей для защиты своих прав. Можно обратиться на "горячую линию" министерства обороны, где создано Центральное управление защиты прав военнослужащих. Также можно подать рапорт командиру, высшему командованию или Военной службе правопорядка (ВСП). "Но проблема этих механизмов в том, что в любом случае командиру становится известно, кто именно на него пожаловался, поэтому это может быть опасно для военнослужащего. Когда командование совершаетпротивоправные действия, военные часто не сообщают о правонарушениях, ведь боятся за свою безопасность. Нередко командиры могут злоупотреблять служебным положением, угрожать или даже наказывать", - указывается на странице правозащитного центра для военнослужащих "Принцип" в соцсети Facebook.

Можно также обратиться в институты, которые не зависят от военной системы, например, в прокуратуру, Государственное бюро расследований или к уполномоченному Верховной рады по правам человека. У омбудсмена есть отдельный представитель, который занимается защитой прав военных на службе в государственных органах сектора безопасности и обороны, призывников, военнообязанных, резервистов и членов их семей. "Но такие обращения отчасти также не помогают", - отмечают в "Принципе".

Украинские солдаты на передовой в Донбассе Фото: ARIS MESSINIS/AFP/Getty Images

Так произошло с военнослужащей 124-й бригады территориальной обороны Натальей Смирновой, которая вынуждена была обращаться за помощью в юридическую компанию и решать вопрос в судебном порядке. Сейчас она уже выиграла три дела: о неправомерном переводе из одной части в другую на более низкую должность, неправомерном взыскании воинской частью военного сбора с зарплаты, лишении денежного обеспечения. "Но до сих пор я ничего не получаю, даже решение суда не выполняют. Мы подали в ГБР заявление о злонамеренном невыполнении решений суда", - рассказывает женщина в разговоре с DW.

В то же время в отношении Смирновой открыто уголовное производство по делу о самовольном оставлении воинской части (СВЧ). "Но я не была в СВЧ. Я подала встречный иск о заведомо ложных показаниях", - говорит военная. Смирнова сетует, что по всем нарушениям, не мешкая звонила на "горячую линию" Минобороны Украины, обращалась в генеральную прокуратуру, в Офис президента, к омбудсмену по правам человека. "К сожалению, все это не дает защиты нашим военным", - утверждает она.

С нарушением своих прав столкнулся и военный Максим, который был ранен весной 2022 года во время ракетного удара по Яворовскому полигону. "После удара меня автобусом привезли в Одессу, где оказалось, что нет сопроводительных документов, хотя эвакуировали под сопровождением офицеров. Мне отказали в лечении. Я позвонил командиру, который сказал лечиться самостоятельно, а документы сделают позже, потому что не могут их найти", - рассказал мужчина в разговоре с DW. Через неделю, по его словам, пришли документы, в которых задним числом Максима исключили из списка воинской части - именно в день обстрела.

"Это сделали, чтобы не выполнять свои обязанности, не предоставлять справки о ранении", - считает Максим. С жалобами по этому факту он обращался на "горячую линию" Минобороны, к омбудсмену по правам человека. "Они перенаправляли мой запрос в воинскую часть, из которой приходил один ответ: был исключен из списков части в день обстрела", - рассказывает Максим. В конце концов, военный обратился в суд, но на тот момент срок исковой давности уже истек.

Статистика нарушений прав военных

Случаев нарушения прав военных немало. Только уполномоченный Верховной рады по правам человека в течение 2023 года и почти 11 месяцев 2024 года получил более десяти тысяч обращений, касающихся прав военнослужащих, военнообязанных, персонала сектора безопасности и обороны и членов их семей, сообщили DW в Офисе омбудсмена.

Для украинских военных, которые хотят сообщить о нарушении своих прав, действует "горячая линия" Фото: Stringer/REUTERS

Больше всего - более 60 процентов - обращений касалось несоблюдения прав и свобод, связанных с прохождением военной службы. "В частности, замечания граждан касались состояния выплаты денежного обеспечения военнослужащим, которые находятся на лечении вследствие ранения, неправомерных ограничений в денежном обеспечении лиц, выведенных в распоряжение в связи с полученными ранениями и длительным пребыванием на лечении, игнорирование выводов военно-врачебных комиссий относительно ограничений в служебном использовании военнослужащих, признанных непригодными к службе в десантно-штурмовых войсках, плавсоставе, морской пехоте и спецсооружениях", - отметили в Офисе омбудсмена.

Около 23 процентов обращений касалось нарушения прав во время мобилизации. Были обращения и о нарушении прав семей погибших (умерших) ветеранов войны и семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины. В 2024 году существенно увеличилось количество обращений об освобождении от службы в армии по религиозным убеждениям. "По результатам рассмотрения письменных обращений/жалоб граждан, в течение 2023-2024 годов были восстановлены права почти 1,1 тысячи граждан в 653 случаях", отчитываются в Офисе.

DW также обратилась в Минобороны Украины относительно статистики случаев нарушения прав военных, однако на момент публикации ответа не получила.

Каким будет военный омбудсмен в Украине

Исправить ситуацию призван Институт военного омбудсмена. Он не является чем-то уникальным, ведь давно функционирует в таких странах, как Бельгия, Великобритания, Норвегия, Канада, Германия и Австрия. В Германии военный омбудсмен избирается парламентом на пять лет, его статус закреплен в конституции. Лицо, занимающее эту должность, является политически нейтральным, может действовать по собственной инициативе или по поручению бундестага или Комитета по вопросам обороны.

Институт военного омбудсмена создают страны с большой армией или же те, кто считает поддержку ветеранов и военных своим приоритетом, объясняет DW аналитик Центра формирования политики Александр Нотевский. "Обычно омбудсмен работает с военными, ветеранами и членами их семей. И может назначаться правительством или парламентом", - говорит он.

Украинские военные в Донбассе Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

Модель парламентского омбудсмена лучше для Украины, уверены опрошенные DW эксперты. "Военный омбудсмен требует много полномочий для того, чтобы полноценно расследовать нарушения прав и свобод военнослужащих, иметь влияние и быть эффективным. Это должностное лицо должно быть наделено дисциплинарной властью в рамках уставов Вооруженных сил, должно иметь доступ к воинским частям. Для этого нужны парламентские полномочия", - убеждена глава организации Медийная инициатива за права человека (МИПЧ) Ольга Решетилова, которая вместе с экспертной командой помогает Минобороны с написанием законопроекта о создании института военного омбудсмена.

Впрочем, на период военного положения парламентская модель невозможна, поскольку это требует изменений в конституцию страны, отмечает Решетилова. "Поэтому планируется, что сейчас омбудсмена будет назначать президент, а через определенный период, например, два года после завершения военного положения, подчинить его Верховной раде", - говорит правозащитница.

Также в законопроекте, по ее словам, планируется предоставить омбудсмену региональных представителей на местах, которые "будут взаимодействовать с воинскими частями, начальниками, местными властями". Задачей военного омбудсмена, кроме реагирования на обращения, будет выработка политики защиты прав в секторе безопасности и обороны, отмечает Решетилова. "Это не будет одно должностное лицо, это будет целый офис. Его роль заключается в том, чтобы видеть эти системные проблемы, решать их и предотвращать их повторение", - говорит она.

Решетилова ожидает, что законопроект будет представлен общественности в начале 2025 года. "И я надеюсь тогда же его внесут в парламент. А там все зависит от нардепов и подписи президента", - говорит она.

Дополнительный инструмент защиты прав военных

Правозащитница отмечает, что создание института военного омбудсмена назрело уже давно. "Мы адвокатировали это с 2016 года. Даже была попытка в 2019 году, когда нардепы подали законопроект с пакетом различных омбудсменов: медицинских, образовательного и военного. Но тогда так ничего и не приняли", - напоминает она.

В свою очередь Нотевский отмечает, что военный омбудсмен не решит всех проблем с правами военнослужащих. "Чтобы полноценно обеспечить права человека в широком смысле, нужны изменения правовой культуры, новые элиты, воспитание командиров с новым мышлением. Это очень широкий процесс на десятилетия", - говорит он. Военного омбудсмена, отмечает Нотевский, надо воспринимать как инструмент защиты прав. "Решил бы он все вопросы с нарушением прав военнослужащих, произволом командиров? Конечно, нет. Но это был бы инструмент, к которому можно обратиться военнослужащему, чтобы защитить свои права. Чем больше таких инструментов, тем лучше", - резюмировал эксперт.