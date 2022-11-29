Зачем музыкант Rammstein спустился в бункер

Видео клавишника Rammstein на этот раз - не о музыке. В нем отец-музыкант разговаривает со своей дочерью.

Отец и дочь сидят в бункере и спорят о том, как до этого могло дойти: Мими винит отца, клавишника группы Rammstein Кристиана Флаке Лоренца (Christian "Flake" Lorenz) в том, что "мир там, наверху, потерпел крах". Она представляет молодое поколение и обвиняет своих родителей в том, что они недостаточно сделали для защиты окружающей среды. Музыкант Лоренц тем временем представляет поколение, которое, похоже, не осознает своей ответственности за экологию на нашей планете.

"Сейчас мы сидим здесь, в десяти метрах под землей, в бункере, и не можем выбраться", - говорит Мими. Ее отец пытается оправдаться. Но дочь не останавливается - и ставит ему в упрек многочисленные гастроли: "Ты со своей группой все время был на гастролях, у вас грандиозные шоу с тысячами грузовиков - и для чего все это? Чтобы весь мир увидел Scorpions вживую?" Отец поправляет свою дочь: "Я играл в Rammstein, а не в Scorpions". Но по сути он возразить так и не может, и вынужден признать свое поражение в споре.

Насколько вредны для климата помпезные концерты Rammstein? Фото: Jens Koch/Rammstein/dpa/picture alliance

Для защиты климата лучше многоразовые стаканчики

Цель видео - привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды одноразовыми стаканчиками. "Только в Германии каждый год их выбрасывали до двух миллиардов! Это ужасно", - восклицает дочь музыканта Мими.

После разговора между отцом и дочерью в видеоклипе, созданном в сотрудничестве с Берлинской коммунальной службой (Berliner Stadtreinigung, BSR), идут титры: "Используйте многоразовые материалы и защитите окружающую среду. Это проще, чем вы думали!" В самом конце видео Мими смотрит прямо в камеру и говорит: "Завтра на самом деле будет слишком поздно".

Группа Rammstein не обходит стороной актуальные темы. В марте нынешнего года она выпустила новую песню "Zeit" ("Время"). Эта композиция о жизни и смерти. "Время, пожалуйста, остановись", - так звучит рефрен. Сцены войны, которые сейчас все мы наблюдаем в хронике страшных событий в Украине, есть и в этом клипе. Только война в "Zeit" повернута вспять, как и все время. Солдат, который нацелил свое ружье на врага, вдруг предстает мальчишкой, играющим в войну со своими друзьями. Видео пользуется большой популярностью среди фанатов группы во всем мире.

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