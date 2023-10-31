За три недели в секторе Газа убиты 64 сотрудника ООН

64 человека - это самое большое число сотрудников ООН, погибших в конфликте за столь короткое время, заявил глава Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам и организации работ.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) сообщило о высоком числе жертв среди его сотрудников в секторе Газа. За последние три недели, с начала ответной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против террористической организации ХАМАС в секторе были убиты 64 сотрудника UNRWA, заявил директор агентства ООН Филипп Лаззарини в понедельник, 30 октября.

"Это самое большое количество сотрудников ООН, погибших в конфликте за такое короткое время", - подчеркнул он, выступая в Совете Безопасности ООН. Лаззарини также указал, что у сотрудников организации всекторе Газа закончилось топливо, вода, продовольствие и лекарства, поэтому уже в скором времени они не смогут работать. Глава UNRWA призвал к немедленному прекращению огня по гуманитарным соображениям.

Израиль и США отвергают гуманитарную паузу в боевых действиях

Между тем прекращение огня категорически отвергает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Данный шаг в настоящее время не поддерживают и Соединенные Штаты, поскольку, как заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, это сыграет на руку только террористам ХАМАС. "Мы не считаем, что прекращение огня является правильным решением сейчас. Прекращение огня прямо сейчас принесет пользу только ХАМАС", - подчеркнул он. Вместо этого следует рассмотреть вопрос о "паузах" для оказания помощи гражданскому населению в секторе Газа и доставке гуманитарной помощи, добавил представитель Белого дома.

Тем временеи Германия сдержанно относится к призывам к гуманитарному прекращению огня в секторе Газа. "Борьба против терроризма имеет существенное значение. Мы видим, что массированные ракетные удары по Израилю продолжаются. Мы не сможем ограничить гуманитарную катастрофу, если терроризм из Газы будет продолжаться. Мир и безопасность для Израиля и палестинцев наступит, когда терроризм будет побежден", - заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) 23 октября.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, жертвами которой стали 1400 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли уже более 8500 человек.

Смотрите также: