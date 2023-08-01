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За сутки в РФ произошло больше 10 поджогов военкоматов

Александра Иванова
39 мин. назад

За сутки по всей России было зафиксировано как минимум 14 попыток поджечь военкомат, пишут русскоязычные СМИ и Telegram-каналы. Большинсто задержанных - женщины.

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"Коктейль Молотова" в руках у мужчины
Фото: Oleh Ibrahimov

Как минимум 14 попыток поджечь военкоматы было совершено в России за последние три дня, констатируют русскоязычные СМИ и Telegram-каналы во вторник, 1 августа.

В частности,  "Радио Свобода" указывает на инциденты в Санкт-Петербурге, подмосковных Можайске и Подольске (где было сразу две попытки поджога), Казани, Омске, Калуге, Верхнеуральске (Челябинская область), Россоши (Воронежская область), Вольске (Саратовская область), Копейске (Челябинская область), поселке Агинское (Забайкальский край). 

По сведениям Telegram-канала Baza, в Копейске 1 августа за попытку поджога военкомата была задержана 54-летняя сотрудница челябинского завода металлоконструкций Ирина Р. Она бросила "коктейль Молотова" в медицинский кабинет здания военкомата.

Той же ночью произошла попытка поджога военкомата в Верхнеуральске. На месте происшествия была задержана 34-летняя местная жительница Дарья Ш. Еще один военкомат пытались поджечь в Калуге. Там за попытку поджога была задержана 78-летняя пенсионерка, говорится в том же посте.

Поджог военкомата по указанию мошенников

В Забайкалье, как пишет Telegram-канал "ЧТД", уголовное дело в связи с попыткой поджечь военкомат Агинско-Бурятского округа завели на 17-летнюю школьницу Адису Д. По ее словам, кинуть бутылку с зажигательной смесью ее вынудили некие телефонные мошенники, которые сказали, что в военкомате "завелся предатель и передает украинской разведке данные о жителях Агинского", указывают журналисты.

"Инциденты (с попытками поджога военкоматов. - Ред.) участились после того, как федеральные власти начали вводить новые ограничения для уклонистов от армии, намекая на новую волну мобилизации", - подмечают авторы поста. Позже этот Telegram-канал сообщил о попытке поджога военкомата в Улан-Удэ, на улице Каландаришвили, опубликовав видео с места происшествия.

Между тем "Радио Свобода" отмечает, что в большинстве случаев, о которых стало известно за прошедшие сутки, поджечь военкоматы пытались женщины. При этом о политических требованиях никто из поджигателей не говорил.

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Сообщение "Радио Свобода" о попытках поджечь военкоматы в России

В России за сутки более 10 раз пытались поджечь военкоматы
www.svoboda.org
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