За день на востоке Украины - почти 400 российских обстрелов

На 271-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 21 ноября (время московское).

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Российские войска вновь нанесли вечером в воскресенье удар по освобожденному украинскими силами Херсону, сообщают корреспонденты "Суспильне". Очевидцы сообщают о 10 взрывах, две ракеты попали в пятиэтажный дом в районе Остров, один мужчина получил легкое ранение. В некоторых домах выбиты окна.

Позднее местные жители сообщили о новом обстреле города - на этот раз из РСЗО кассетными боеприпасами, передает "Лига.Новини".

После освобождения Херсона ВСУ город постоянно подвергается обстрелам.

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Под обстрел российских войск вечером в воскресенье, 20 ноября, попал жилой дом в поселке Шевченково Купянского района Харьковской области. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, уточнив, что под завалами могут быть люди, на месте происшествия работают спасатели.

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За день на востоке Украины зафиксировали около 400 российских обстрелов. Об этом сообщил в обращении по итогам 270-го дня полномасштабного военного вторжения России в Украину президент Владимир Зеленский. "Самые ожесточенные бои по-прежнему в Донецкой области… Луганщина - понемногу и с боями двигаемся. Юг - держим оборону", - описал Зеленский ситуацию на фронте. По словам украинского лидера, с начала полномасштабного вторжения ВС РФ выпустили по Украине более 4700 ракет.

Хроника событий 21 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 21 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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