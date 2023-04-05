За что в Беларуси судят экс-кандидата в президенты Дмитриева

В Минск 5 апреля начался судебный процесс по делу бывшего кандидата в президенты Беларуси на выборах 2020 года, оппозиционного политика Андрея Дмитриева. Что известно о его деле?

В суде Московского района Минска в среду, 5 апреля, начался судебный процесс по делу бывшего кандидата в президенты Беларуси на выборах 2020 года Андрея Дмитриева. Оппозиционного политика обвиняют в "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок" (ч.1. ст. 342 УК РБ). В случае признания виновным ему грозит до четырех лет лишения свободы.

После оглашения обвинения Дмитриев сообщил, что полностью признает свою вину и раскаивается. Гособвинитель запросил для подсудимого 2 года колонии. оглашение приговора ожидается в четверг, 6 апреля.

Обвиняли в контактах с Госдепом США

По версии обвинения, экс-кандидат в президенты "трижды участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях", "присоединялся к группе граждан, грубо нарушавших общественный порядок", "блокировал и преграждал путь транспортным средствам". Как сообщают госСМИ из зала суда , "отвечая на вопрос гособвинителя, понимал ли он, что его действия были незаконными, Дмитриев признался: "Я себе в тот момент этот вопрос не задавал". Он также "отметил, что понял, что участвовать можно только в официально разрешенных массовых мероприятиях".

Здание Следственного комитета Беларуси Фото: DW/A. Burakow

Напомним, что Андрея Дмитриева задержали 11 января 2022 года. Через два дня Следственный комитет (СК) Беларуси заявил, что "установил причастность" экс-кандидата в президенты "к экстремистской деятельности" и что политик "принимал активное участие в уличных беспорядках, проходивших на территории столицы в августе-сентябре 2020 года".

Кроме того, указывалось, что Дмитриев "599 раз пересекал государственную границу Беларуси, из них 33 - после 2020 года". И что "наличие контактов" с представителями Запада и США якобы "может свидетельствовать о координации его политической деятельности из-за рубежа". В частности, Дмитриеву вменяли в вину встречу с "госсекретариатом США", а к делу приобщили фото политика с Хиллари Клинтон.

Белорусские правозащитники признали Андрея Дмитриева политзаключенным.

Кто такой Андрей Дмитриев?

Андрею Дмитриеву 41 год, с 2001 по 2012 год он входил в оппозиционную Объединенную гражданскую партию (ОГП), в 2010-м стал соучредителем и сопредседателем движения "Говори правду" и руководителем избирательного штаба кандидата в президенты на выборах в декабре 2010 года поэта Владимира Некляева.

Владимир Некляев (фото из архива) Фото: DW/A. Smirnov

Вечером в основной день голосования, 19 декабря, Дмитриева задержали, а вскоре на гостелеканалах вышло видео с его коротким заявлением, в котором он сказал, что милиция не виновата в избиении Некляева и что кандидата в президента избили "пьяные молодчики". За это многие противники Александра Лукашенко резко критиковали Дмитриева и даже называли предателем. Как позднее рассказывал сам политик, в КГБ вместе с ним находилась его будущая жена, и в случае его отказа от указанного заявления девушку обещали надолго оставить за решеткой.

20 мая 2011 года Андрея Дмитриева приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Судили его по той же статье, что и сейчас - за грубое нарушение общественного порядка. В 2015 году Андрей Дмитриев стал главой избирательного штаба кандидата в президенты Татьяны Короткевич, а в 2020-м уже сам баллотировался на пост глава государства. По данным Центризбиркома, за Дмитриева проголосовали 1,21% избирателей.

В 2021 году власти Беларуси закрыли общественное объединение "Говори правду", официально зарегистрированное в 2017-м, а до этого существовавшего в виде движения. Этому предшествовали обыски и блокировка счетов организации. 12 августа 2021 года Дмитриева задержали, но вскоре отпустили. Он заявил, что не планирует уезжать из Беларуси.

О чем Дмитриев писал из СИЗО?

Еще до ликвидации властями объединения "Говори правду" политик начал создавать новую партию, которая должна была действовать по принципу "граждане для граждан". "Именно в такие темные времена очень важно, чтобы мы не опустили руки, объединялись и вместе малыми шагами, но каждый день шли вперед", - объяснял свое решение Дмитриев. Он продолжал активно вести соцсети, записывал видео, в которых критиковал власти, высказывался о преследованиях по политическим мотивам и войне в Украине.

После задержания Дмитриева в январе 2022 года его соратники выложили в Сети видео, записанное им "на особый случай". В ролике отмечалось, что даже зная, что "этот день (задержания. - Ред.) когда-то настанет", политик "все равно продолжал свой путь". Дмитриев подчеркивал, что уверен: все, что делается, чтобы "говорить правду", "объединяться с единомышленниками" - это шаги "к победе человеческого над нечеловеческим": "Я в нас, в вас, в наше дело безумно верю. И верил все эти годы. Поэтому пошел кандидатом в президенты, поэтому делаю то, что я делаю. И поэтому буду продолжать, где бы я ни находился. Держитесь".

Уже находясь за решеткой, Андрей Дмитриев призывал своих соратников думать о будущем Беларуси. Одно из его писем было опубликовано в СМИ: "Тут нет волшебного решения. Надо думать, какой мы видим Беларусь? Независимой, интегрированной в мир. И работать, чтобы был диалог, а не изоляция - внутри и вовне".

Политолог: "Арест Дмитриева - часть политического террора"

Белорусский политолог Валерий Карбалевич вспоминает, что встречался с Андреем Дмитриевым в ноябре прошлого года на Рижской конференции по безопасности: "Спрашивал, собирается ли он эмигрировать, не боится ли. Он ответил, что опасается, но пока не собирается уезжать". Задержание политика Карбалевич называет "частью политического террора, который развивается в Беларуси". "Это показатель того, что в стране инакомыслие как явление ликвидируется. Это процесс эволюции авторитарного режима в тоталитарный", - считает собеседник DW.

Валерий Карбалевич Фото: DW/E. Danejko

Что касается политической деятельности Дмитриева, то, по выражению Карбалевича, экс-кандидат в президенты "пытался искать свой электорат за границами традиционного оппозиционного электората", апеллировал не к тем, кто открыто выступает против Лукашенко, а к так называемым "нейтралам" - людям, которые не определись (с их политическими предпочтениями. - Ред.).

"Именно эти люди составляли основной костяк его компании "Говори правду", - отмечает политолог. И обращает внимание, что "Говори правду" "всячески дистанцировалась от уличных акций" и пыталась играть только в рамках существующего законодательства: "Но это, как оказалось, не помогло. Андрей находится за решеткой".

Валерий Карбалевич также добавил, что в 2021 году, "когда еще террор не принял такие масштабы", у Дмитриева были надежды на создание в Беларуси новой организации вместо ликвидированной "Говори правду". "Сегодня очевидно, что никакие оппозиционные партии в Беларуси невозможны. Думаю, до конца года останутся. А во время перерегистрации все они будут ликвидированы", - подвел итог Карбалевич.

Смотрите также: