 YouTube заблокировал ролик со списком кандидатов от ″Умного голосования″ | Новости из Германии о России | DW | 18.09.2021

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Россия

YouTube заблокировал ролик со списком кандидатов от "Умного голосования"

Ранее Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить три видео с канала Алексея Навального из-за призывов "к осуществлению экстремистской деятельности".

Сервис Youtube на смартфоне

После требований Роскомнадзора видеохостинг YouTube заблокировал для российских пользователей ролик команды Алексея Навального с рекомендациями "Умного голосования" на выборах в Госдуму. Об этом вечером в субботу, 18 сентября, сообщили соратники оппозиционера в Twitter.

"Видео недоступно. Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов", - указывается в уведомлении, которое появляется вместо видео.

Ранее в тот же день бывший директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов написал в сервисе микроблогов, что Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить три видео с канала Алексея Навального из-за призывов "к осуществлению экстремистской деятельности".

Apple и Google удалили для пользователей из РФ приложение "Навальный"

Накануне, 17 сентября, интернет-гиганты Apple и Google удалили для российских пользователей из App Store и Google Play приложение "Навальный", в котором были опубликованы списки "Умного голосования".

Еще двумя днями ранее российские пользователи интернета и эксперты сообщали о том, что у них пропал доступ к сервису Google Docs, где также был опубликован список кандидатов на выборах от "Умного голосования".

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