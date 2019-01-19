 YouTube временно удалил фильм Алексея Красовского ″Праздник″ | Новости из Германии о России | DW | 20.01.2019

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Россия

YouTube временно удалил фильм Алексея Красовского "Праздник"

Картина о блокадном Ленинграде "Праздник" была удалена за нарушение условий использования YouTube. Красовский не стал получать прокатное удостоверение, так как был уверен в отказе.

Кадр фильма Праздник

Кадр фильма "Праздник"

Видеосервис YouTube на несколько часов заблокировал фильм Алексея Красовского "Праздник", действие которого происходит в блокадном Ленинграде. Как сообщил сам режиссер на своей странице в Facebook в воскресенье, 20 января, "официального объяснения, почему ссылку закрыли, не было", но, "по неофициальной версии, система закрыла фильм, получив множество одинаковых жалоб". "Обещают, что больше этот трюк не пройдет", - продолжил Красовский.

Контекст

Несмотря на то, что Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина", его все же показали в кинотеатре "Пионер" в Москве. DW спросила у первых зрителей, оскорбил ли фильм их чувства. (25.01.2018)

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"Когда количество просмотров фильма "Праздник" перевалило за миллион, система каким-то образом сработала на закрытие в раздаче фильма", - пояснил Красовский в беседе с агентством "Интерфакс".

Ранее при попытке загрузить фильм в плеере появлялась надпись "Видео удалено за нарушение условий использования YouTube". Режиссер сообщил об удалении, пояснив, что "перезаливать пока не буду и вас прошу этого не делать", "хочу дождаться внятного ответа от живых людей на канале".

"Праздник" не получал прокатное удостоверение

Красовский опубликовал "Праздник" на своем канале в YouTube 3 января с реквизитами для перечисления пожертвований. Фильм создан без поддержки государства и каких-либо фондов, на личные средства создателей, поясняется в начальных титрах. Режиссер не стал подавать заявление на получение прокатного удостоверения, так как был заранее уверен в отказе.

Еще до премьеры фильма секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак и Российское военно-историческое общество (РВИО) призывали не давать картине прокатное удостоверение. В декабре Красовский рассказал телеканалу "Дождь", что петербургская прокуратура проверяет обстоятельства создания фильма, а сотрудника съемочной группы вызвали на допрос.

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    Автор: Ксения Сафронова


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