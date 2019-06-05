Youtube будет удалять видео с отрицанием Холокоста

Видеохостинговый сайт Youtube собирается усилить борьбу против экстремизма, дискриминации и ксенофобии. В связи с этим платформа вводит запрет на все видео, восхваляющие идеологию нацизма и распространяющие идею превосходства одной социальной группы над другими. Информация об этом была опубликована в среду, 5 июня, в официальном блоге Youtube.

По словам представителей Youtube, борьба с ксенофобией всегда являлась частью их политики. Для этого в 2017 году были ограничены функции комментирования и отправки другим пользователям роликов, распространяющих идею превосходства одной социальной группы над прочими, после чего количество просмотров подобных видео, по данным компании, сократилось на 80 процентов.

Запрет на видео, оправдывающие дискриминацию

Запрет видео оправдывающих дискриминацию и ограничения кого-либо в правах по половому, возрастному или расовому признаку, религии, инвалидности или сексуальной ориентации должен стать следующим шагом в этом направлении, подчеркивается в послании.

В качестве примера называются ролики, прославляющие или распространяющие идеологию нацизма, "являющуюся дискриминирующей уже по своей сути".

"В конечном итоге мы будем удалять контент, содержащий отрицание хорошо задокументированных событий, связанных с проявлением насилия, таких как Холокост или стрельба в начальной школе "Сэнди-Хук", - подчеркнули представители Youtube.

Youtube меняет алгоритм рекомендации видео

Кроме того, Youtube собирается изменить алгоритм поиска рекомендованных пользователю видео так, что ролики с некорректным содержанием больше не будут показываться юзерам. В свою очередь Youtube-каналы, на которых периодически появляются видео такого содержания, потеряют возможность показывать рекламу.

Видеохостинговый сайт Youtube принадлежит американскому концерну Google. В отличие от Германии, в США отрицание факта массового убийства евреев нацистским режимом сегодня не является преступлением.

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