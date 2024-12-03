Yonhap: Южная Корея вводит чрезвычайное положение

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль ввел чрезвычайное положение для поддержания конституционного порядка в стране.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввел чрезвычайное положение в стране. Об этом сообщило во вторник, 3 декабря, агентство Yonhap.

По его словам, режим вводится, чтобы "искоренить силы, поддерживающие Северную Корею", и "поддержать конституционный порядок".

"Чтобы защитить либеральную Южную Корею от угроз, исходящих от коммунистических сил Северной Кореи, и уничтожить антигосударственные элементы... я объявляю чрезвычайное военное положение", - заявил президент в телеобращении к нации.

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