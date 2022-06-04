"Я совсем не унываю": Навальный опубликовал пост в свой день рождения

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, находящийся в исправительной колонии, в свой день рождения опубликовал в Telegram-канале пост, в котором поблагодарил "всех хороших людей" и рассказал, что он не унывает. "Сегодня мне 46 лет. И у меня все отлично.Ну то есть какие-то вещи можно было бы и подправить - это да. Но ведь и у каждого так. А главным я очень доволен", - написал Навальный.

"У меня есть любимая семья. У меня есть классные коллеги, продолжающие наше общее (экстремистское, ха-ха) дело. Есть вы - миллионы честных людей, добивающиеся свободы нашей стране и желающие нашему народу счастья и мира. У меня, наконец, есть огромная и редкая для нынешней России привилегия: я говорю то, что считаю правильным, и поступаю так, как считаю нужным", - продолжил основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

"Злобные кремлевские жулики не имеют надо мной власти, хоть и заперли в какой-то дыре. Поэтому я совсем не унываю и съем праздничную банку зеленого горошка со спокойной душой. Спасибо всем хорошим людям, кто встретился мне на этом пути. Всех люблю", - закончил свое письмо Навальный.

После того, как Алексей Навальный пережил отравление "Новичком" и вернулся из Германии, где проходил лечение, в Россию, ему заменили условный срок в три с половиной года лишения свободы на реальный по делу "Ив Роше". Позже к этому обвинению добавились возбужденные дела о неуважении к суду и о мошенничестве. 22 марта по этим делам политика приговорили к девяти годам колонии строгого режима вместе - вместо колонии общего режима, где он сидит сейчас. 31 мая Навальный сообщил, что ему предъявили еще и обвинениепо уголовному делу об экстремизме.

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