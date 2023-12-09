  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война России против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

WSJ: ВСУ не смогут провести новое наступление до 2025 года

Жан Рофе
9 декабря 2023 г.

По мнению западных экспертов, Украина сильно истощена войной и ей нужно время для подготовки к новому контрнаступлению.

https://p.dw.com/p/4ZyQd
Украинские военные на учениях в Киевской области, ноябрь 2023 года
Украинские военные на учениях в Киевской области, ноябрь 2023 годаФото: Vladyslav Musiienko/REUTERS

Украина после неудавшегося летнего контрнаступления вряд ли сможет предпринять новые крупные наступательные действия в следующем году, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) в пятницу, 8 декабря, со ссылкой на неназванных западных дипломатов и военных экспертов.

По данным издания, Вооруженные силы Украины (ВСУ), которые не смогли добиться существенных изменений линии фронта, пока вынуждены переходить в оборону, чтобы не допустить дальнейшего продвижения армии РФ. При этом экономическая и военная поддержка со стороны США и Европы оказалась под вопросом, а в самой Украине возникли политические разногласия.

"Западные дипломаты и военные стратеги говорят, что истощенной Украине нужно время для восстановления и что она, возможно, будет не в состоянии провести еще одно значительное контрнаступление до 2025 года", - говорится в материале WSJ.

2024-й станет для ВСУ "годом восстановления"

Газета обращает внимание на то, что способность Украины вернуть под свой контроль значительную часть утраченной территории сейчас ставится под сомнение, в то время как проводимая в России "переориентация экономики на военные рельсы" укрепила позиции России как на поле боя, так и - в последнее время - в дипломатическом плане.

Западные лидеры на этом фоне "перешли от обещания победы на условиях Украины к простому поддержанию ее в борьбе", отмечается в статье. Если Украина и ее союзники смогут справиться с нынешними проблемами, то, по мнению западных стратегов, 2024 год в лучшем случае станет для ВСУ "годом восстановления".

Смотрите также:

Что говорят солдаты ВСУ о положении на фронте

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Константин Эггерт и Дмитрий Быков на DW в Бонне

Дмитрий Быков: Путину нужна война - его единственная легитимация

Дмитрий Быков: Путину нужна война - его единственная легитимация

Поэт, писатель и публицист Дмитрий Быков в программе DW #вТРЕНДde рассказал, каким видит конец путинского режима, будущее России и Украины и как оценивает состояние нынешнего российского общества.
Конфликты6 декабря 2023 г.
external

Как Херсон справляется с последствиями российской оккупации год спустя (22.11.2023)

Как Херсон справляется с последствиями российской оккупации год спустя (22.11.2023)

Южный украинский город Херсон россиянами удалось оккупировать в начале войны. Год назад, после нескольких месяцев напряженных боев, украинцы вернули над ним контроль. Но жители Херсона до сих борются с последствиями оккупации.
Политика22 ноября 2023 г.03:34 мин.

Материал WSJ

Troubled by a Resurgent Russia and Bickering Allies, Ukraine Hunkers Down
www.wsj.com