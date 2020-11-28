 США готовят новые санкции против ″Северного потока - 2″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.11.2020

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Мир

США готовят новые санкции против "Северного потока - 2"

Очередные санкции против газопровода "Северный поток - 2" могут стать победой для украинских лоббистов, которые четыре года пытались добиться введения штрафных мер, пишет The Wall Street Journal.

Трубы для Северного потока - 2 в немецком порту Мукран

Трубы для "Северного потока - 2" в немецком порту Мукран

Члены Конгресса США пришли к согласию  о новых санкциях, направленных на то, чтобы "похоронить" строительство газопровода "Северный поток - 2", пишет в воскресенье, 29 ноября, The Wall Street Journal. По данным издания, очередные штрафные меры могут "стать победой" для двух украинских лоббистов.

Как сообщает WSJ, представитель украинской компании "Нафтогаз" Вадим Гламаздин и сотрудник Совета национальной безопасности Украины Александр Харченко четыре года пытались убедить администрацию Трампа в необходимости санкций. Лоббирование украинцев и поддержка со стороны сенатора Теда Круза привели к тому, что из-за ограничительных мер строительство "Северного потока - 2" в прошлом году остановилось.До окончания проекта не хватает около 76 км.

Санкции помешают переоборудовать судно "Академик Черский"

Чтобы закончить газопровод, судно-трубоукладчик "Академик Черский" должно быть переоборудовано для работы с трубами большего диаметра. Как сообщает WSJ, новые санкции будут нацелены на компании, которые будут заниматься переоборудованием, а также на предприятия, которые должны страховать, инспектировать и сертифицировать "Северный поток - 2". "Теперь украинцы чувствуют, что находятся в двух шагах от успеха", - пишет The Wall Street Journal.

Новые санкции "станут последним гвоздем в крышку гроба этого проекта", заявил Вадим Гламаздин. По его словам, после вступления ограничительных мер в силу, не будет "никакого практического способа" достроить газопровод.

Прокладку "Северного потока - 2" обещали возобновить в декабре

28 ноября представитель компании Nord Stream 2 AG заявил, что работы по прокладке газопровода "Северный поток - 2" возобновятся в начале декабря. В компании отметили, что речь идет об укладке отрезка в 2,6 км на каждой из ниток газопровода.

На настоящий момент газопровод достроен более чем на 90 процентов, 16 километров последнего участка, который осталось проложить, находится в пределах исключительной экономической зоны Германии, а остальные - в водах Дании. Предполагалось, что "Северный поток - 2" будет введен в эксплуатацию к концу 2019 года. Однако уже летом того же года стало окончательно ясно, что "Газпром" выбился из графика и не сможет выполнить намеченное, а в декабре 2019 года проект полностью встал. Швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб для "Северного потока - 2" и вывела свои суда из Балтийского моря из-за угрозы санкций США.

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    Автор: Андрей Гурков


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