  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
КонфликтыСША

WSJ: США после угроз Путина готовы расширить ядерный арсенал

Ольга Лебедева
15 ноября 2024 г.

Пентагон разрабатывает варианты на случай одновременного конфликта с Китаем, Россией и КНДР, пишет The Wall Street Journal. В ее основе - развитие неядерных сил, но предусмотрен и вариант расширения ядерного арсенала.

https://p.dw.com/p/4n3c0
Здание Минобороны США
В Пентагоне готовятся к возможному одновременному конфликту с Китаем, Россией и КНДРФото: Andy Dunaway/US Air Force/dpa/picture alliance

Соединенные Штаты готовы расширить ядерный арсенал, чтобы сдерживать растущие угрозы со стороны Китая, России и Северной Кореи. Об этом сообщила в четверг, 14 ноября, газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации президента США Джо Байдена.

По их словам, в начале 2024 года Байден подписал строго секретную директиву, предписывающую Пентагону разрабатывать варианты на случай одновременного конфликта с Москвой, Пекином и Пхеньяном. Ее основой является развитие неядерных сил сдерживания и углубление военного сотрудничества в Азии и Европе, но Минобороны США готовит и варианты наращивания числа ядерных боеголовок, если другие усилия окажутся недостаточными, отмечает WSJ.

Возможно увеличение всех компонентов ядерной триады

Пентагон может расширить число ядерных боеголовок на всех компонентах американской ядерной триады, состоящей из ракет наземного базирования, морского базирования и бомбардировщиков, пишет газета.

Потенциальные шаги могут включать увеличение числа боеголовок на межконтинентальных баллистических ракетах Minuteman III и числа боезарядов на подводных лодках, составляющих основу американских стратегических сил. Одновременно США продолжат разрабатывать программу производства крылатых ядерных ракет морского базирования, отмененную администрацией Байдена, но восстановленную Конгрессом, пишет газета.

Окончательное решение о развертывании большего числа ядерных боеголовок будет принимать уже администрация избранного президента Дональда Трампа. Его команда еще не обнародовала свои планы в сфере обороны, но во время своего первого срока Трамп одобрил все основные программы ядерного оружия, перешедшие от администрации его предшественника Барака Обамы, а также добавил две новые ядерные системы, отмечается далее.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Шантаж Путина ядерной доктриной. Угледар в кольце? Скандал с Зеленским в США. DW Новости (26.09.24)

Шантаж Путина ядерной доктриной. Угледар в кольце? Скандал с Зеленским в США. DW Новости (26.09.24)

Владимир Путин накануне вечером на российском Совбезе говорил о применении ядерного оружия в случае "критической угрозы". Он предложил рассматривать агрессию против страны любого неядерного государства при поддержке ядерного государства как совместное нападение на Россию. Это происходит на фоне визита в США Владимира Зеленского. Услышан ли был кремлевский сигнал на Западе?
Конфликты26 сентября 2024 г.29:46 мин.
Ким Чен Ын во время визита Университета национальной обороны в Пхеньяне

Комментарий: Северная Корея ведет опасную игру

Комментарий: Северная Корея ведет опасную игру

КНДР все больше становится неконтролируемой угрозой стабильности в Восточной Азии. Если геополитический кризис там обострится, возрастет вероятность глобальной эскалации, пишет в комментарии для DW Александер Гёрлах.
Александер Гёрлах, профессор Гарвардского университета
Александер Гёрлах
Гостевой комментарий
Политика23 октября 2024 г.
Карикатура DW

Комментарий: Почему Путин вновь пугает мир ядерным ударом?

Комментарий: Почему Путин вновь пугает мир ядерным ударом?

Российский диктатор движется в тупик, и поэтому надеется запугать Запад, чтобы тот ему помог выйти из него, считает Константин Эггерт.
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW
Константин Эггерт
Колонка
Конфликты27 сентября 2024 г.
Показать еще