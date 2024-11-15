WSJ: США после угроз Путина готовы расширить ядерный арсенал

Пентагон разрабатывает варианты на случай одновременного конфликта с Китаем, Россией и КНДР, пишет The Wall Street Journal. В ее основе - развитие неядерных сил, но предусмотрен и вариант расширения ядерного арсенала.

Соединенные Штаты готовы расширить ядерный арсенал, чтобы сдерживать растущие угрозы со стороны Китая, России и Северной Кореи. Об этом сообщила в четверг, 14 ноября, газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации президента США Джо Байдена.

По их словам, в начале 2024 года Байден подписал строго секретную директиву, предписывающую Пентагону разрабатывать варианты на случай одновременного конфликта с Москвой, Пекином и Пхеньяном. Ее основой является развитие неядерных сил сдерживания и углубление военного сотрудничества в Азии и Европе, но Минобороны США готовит и варианты наращивания числа ядерных боеголовок, если другие усилия окажутся недостаточными, отмечает WSJ.

Возможно увеличение всех компонентов ядерной триады

Пентагон может расширить число ядерных боеголовок на всех компонентах американской ядерной триады, состоящей из ракет наземного базирования, морского базирования и бомбардировщиков, пишет газета.

Потенциальные шаги могут включать увеличение числа боеголовок на межконтинентальных баллистических ракетах Minuteman III и числа боезарядов на подводных лодках, составляющих основу американских стратегических сил. Одновременно США продолжат разрабатывать программу производства крылатых ядерных ракет морского базирования, отмененную администрацией Байдена, но восстановленную Конгрессом, пишет газета.

Окончательное решение о развертывании большего числа ядерных боеголовок будет принимать уже администрация избранного президента Дональда Трампа. Его команда еще не обнародовала свои планы в сфере обороны, но во время своего первого срока Трамп одобрил все основные программы ядерного оружия, перешедшие от администрации его предшественника Барака Обамы, а также добавил две новые ядерные системы, отмечается далее.