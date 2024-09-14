WSJ: США меняют стратегию из-за "унижения" их танков

WSJ: США меняют стратегию из-за "унижения" их танков14 сентября 2024 г.
Повышение роли беспилотников заставляет армии менять стратегии и, в частности, добавлять дополнительные средства защиты к своим танкам, сообщила в пятницу, 13 сентября, со ссылкой на военных газета The Wall Street Journal (WSJ) в статье под названием "Некогда доминировавший танк унижают на поле боя".
Как отмечает газета, война в Украине показала, что тяжелые танки, бывшие некогда "королями на поле боя", могут быть легко обнаружены и атакованы дешевыми дронами. Это привело к тому, что десятки передовых западных танков использовались в боях лишь изредка, а другие были повреждены, уничтожены или захвачены.
В настоящее время обе стороны оснащают боевые машины технологиями для обнаружения и подавления дронов, а также меняют их конструкции для увеличения маневренности. "В ближайшей перспективе нам (США) абсолютно необходимо внести коррективы, чтобы сохранить живучесть наших бронетанковых формирований", - подчеркнул генерал Джеймс Рейни, возглавляющий Командование будущего армии США (AFC, управляет проектами по модернизации в войсках).
Крупные потери танков в Украине
По данным аналитической группы Oryx, на которую ссылается WSJ, пятая часть всех танков Abrams, переданных Украине, уже уничтожена, а остальные используются крайне редко. Кроме того, уже уничтожены или повреждены две трети новейших моделей немецких танков Leopard.
"Как только выезжаешь на дорогу, тебя замечает беспилотник, а затем по тебе начинают стрелять артиллерией, минами, противотанковыми ракетами, беспилотниками, управляемыми авиабомбами", - рассказал WSJ механик-водитель одного из переданных Украине Abrams. Военный уточнил, что если в начале конфликта командиры часто прятали танки, выкапывая траншеи и маскируя их, то с развитием БПЛА такие методы перестали работать, и танки держат вдали от передовых позиций.
Командир танковой роты ВСУ Антон Гавриш добавил, что когда-то мастерство командира танка определялось его умением вести танковые дуэли и защищать пехоту, но теперь важно уметь вести скрытный огонь и быстро отступать.
Российские инвестиции в беспилотники
О том, что беспилотники меняют тактику боя, с начала войны в Украине неоднократно заявляли и российские военные. Президент РФ Владимир Путин еще прошлом году допускал инвестиции в производство БПЛА в объеме 1 трлн рублей.
Глава государства заявлял, что Россия будет форсировать производство беспилотников. Он пообещал обеспечить дронами "все войсковые звенья, включая отделения, взводы, роты и батальоны".
В свою очередь, Украина, по данным американской газеты Wall Street Journal, собирается произвести в 2024 году 1 млн FPV-дронов.