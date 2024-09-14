WSJ: США меняют стратегию из-за "унижения" их танков

Беспилотники изменили тактику боя, где основной упор делался на танки. Переданные Украине западные танки сейчас либо простаивают, либо уже уничтожены, пишет The Wall Street Journal.

Повышение роли беспилотников заставляет армии менять стратегии и, в частности, добавлять дополнительные средства защиты к своим танкам, сообщила в пятницу, 13 сентября, со ссылкой на военных газета The Wall Street Journal (WSJ) в статье под названием "Некогда доминировавший танк унижают на поле боя".

Как отмечает газета, война в Украине показала, что тяжелые танки, бывшие некогда "королями на поле боя", могут быть легко обнаружены и атакованы дешевыми дронами. Это привело к тому, что десятки передовых западных танков использовались в боях лишь изредка, а другие были повреждены, уничтожены или захвачены.

В настоящее время обе стороны оснащают боевые машины технологиями для обнаружения и подавления дронов, а также меняют их конструкции для увеличения маневренности. "В ближайшей перспективе нам (США) абсолютно необходимо внести коррективы, чтобы сохранить живучесть наших бронетанковых формирований", - подчеркнул генерал Джеймс Рейни, возглавляющий Командование будущего армии США (AFC, управляет проектами по модернизации в войсках).

Крупные потери танков в Украине

По данным аналитической группы Oryx, на которую ссылается WSJ, пятая часть всех танков Abrams, переданных Украине, уже уничтожена, а остальные используются крайне редко. Кроме того, уже уничтожены или повреждены две трети новейших моделей немецких танков Leopard.

"Как только выезжаешь на дорогу, тебя замечает беспилотник, а затем по тебе начинают стрелять артиллерией, минами, противотанковыми ракетами, беспилотниками, управляемыми авиабомбами", - рассказал WSJ механик-водитель одного из переданных Украине Abrams. Военный уточнил, что если в начале конфликта командиры часто прятали танки, выкапывая траншеи и маскируя их, то с развитием БПЛА такие методы перестали работать, и танки держат вдали от передовых позиций.

Командир танковой роты ВСУ Антон Гавриш добавил, что когда-то мастерство командира танка определялось его умением вести танковые дуэли и защищать пехоту, но теперь важно уметь вести скрытный огонь и быстро отступать.

Российские инвестиции в беспилотники

О том, что беспилотники меняют тактику боя, с начала войны в Украине неоднократно заявляли и российские военные. Президент РФ Владимир Путин еще прошлом году допускал инвестиции в производство БПЛА в объеме 1 трлн рублей.

Глава государства заявлял, что Россия будет форсировать производство беспилотников. Он пообещал обеспечить дронами "все войсковые звенья, включая отделения, взводы, роты и батальоны".

В свою очередь, Украина, по данным американской газеты Wall Street Journal, собирается произвести в 2024 году 1 млн FPV-дронов.