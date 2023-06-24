WSJ: США отложат новые санкции в отношении ЧВК "Вагнер"

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года. В РФ в ночь на 24 июня ЧВК "Вагнер" подняла мятеж. DW следит за событиями 25 июня.

На 487-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий воскресенья, 25 июня (время московское).

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"Феноменальным" назвал решение главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина закончить мятеж советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. "Ты почти обнулил Путина, взял под контроль центральные органы власти, дошел до Москвы и вдруг… сдаешь обратно. Потому что один специфический посредник с сомнительной репутацией (Лукашенко) пообещал гарантии безопасности от человека (Путина), который утром отдал приказ о твоем уничтожении. И за тот страх, который испытала путинская элита за последние 24 часа, этот приказ непременно будет выполнен…", - написал Подоляк в Twitter.

При этом он отметил, что мятеж, несмотря на свою непродолжительность, принес Украине пользу: "Пригожин унизил Путина/государство и показал, что монополии на насилие больше нет".

Областные власти подтвердили уход ЧВК "Вагнер" из Ростова-на-Дону

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Бронетехника в Ростове-на-Дону Фото: AP/picture alliance

Губернатор Ростовской области Василий Голубев написал в Telegram, что колонна ЧВК "Вагнер" вышла из Ростова-на-Дону и направилась в свои полевые лагеря. Глава региона выразил благодарность "всем, кто в этих экстраординарных условиях обеспечивал слаженную работу систем жизнеобеспечения в донской столице и во всей Ростовской области".

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Режим контртеррористической операции, введенный в ряде российских регионов на фоне мятежа ЧВК "Вагнер", будет отменен "в самое ближайшее время". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

WSJ: США хотят отложить новые санкции в отношении ЧВК "Вагнер"

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США намерены отложить новые санкции в отношении частной военной компании "Вагнер" после мятежа ее основателя Евгения Пригожина в России, пишет американское издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с ситуацией. По их словам, Госдепартамент планировал 27 июня объявить о новых ограничительных мерах в отношении деятельности "Группы Вагнера" в Африке, в том числе добычи полезных ископаемых в Центральноафриканской Республике. "Вашингтон не хочет выглядеть как занимающий одну из сторон", - сказал один из собеседников издания. В то же время собеседники WSJ опасаются, что подобная отсрочка санкций может непреднамеренно помочь президенту РФ Владимиру Путину.

Хроника событий 24 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 24 июня 00.00 - 13.59 >>>

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