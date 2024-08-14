РФ выводит часть войск из Украины из-за наступления ВСУ

Россия выводит часть своих вооруженных сил из Украины в связи с наступлением ВСУ в Курской области. Об этом во вторник, 13 августа, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Как отмечает издание, это первый признак того, что вторжение Киева вынуждает Москву перегруппировать свои силы.

По данным WSJ, США все еще пытаются определить значение этого шага для России. Источники издания не сообщили, сколько войск, по информации Вашингтона, перебрасывает РФ. В то же время эта оценка США подкрепляет заявления представителей властей Украины, которые утверждают, что неожиданное вторжение ВСУ в Курскую область отвлекло российские войска от Украины, где преимущество Москвы в живой силе и технике позволяет ей продвигаться вперед в нескольких местах.

Наступление ВСУ в Курской области

Операция ВСУ в Курской области началась неделю назад, 6 августа. Бои идут в Кореневском, Суджанском и Беловском районах. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов признал 12 августа, что украинцы контролируют 28 населенных пунктов его региона, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил 13 августа, что под контролем украинской армии 74 населенных пункта Курской области.

Как сообщил агентству AFP высокопоставленный украинский чиновник в сфере безопасности, в операции задействованы "тысячи" украинских военных. По его словам, цель наступления - "растянуть" фронт для российских сил и "дестабилизировать" РФ.