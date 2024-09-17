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ПолитикаУкраина

WSJ: РФ отправила на рынки 4 млн тонн украинского зерна

Екатерина Венкина
17 сентября 2024 г.

С 2022 года из оккупированных районов Украины на рынки было отправлено не менее 4 млн тонн зерна, сообщила WSJ со ссылкой на замминистра аграрной политики этой страны.

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Украинское зерно
Украинское зерно (фото из архива)Фото: Efrem Lukatsky/AP/dpa/picture alliance

Россия с 2022 года напрямую отправила на международные рынки с оккупированных территорий Украины не менее 4 млн тонн зерна. Об этом заявил экс-заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич. Его слова привела в понедельник, 16 сентября, на своем сайте газета The Wall Street Journal (WSJ).

"С 2022 года в рамках этой операции из оккупированной Украины на международные рынки было напрямую отправлено не менее 4 млн тонн зерна и другой продукции, что принесло доход в размере 800 млн долларов", - отметил Дмитрасевич.

Между тем, как уточнило издание Euromaidan Press, в торговле участвовали различные организации, в том числе - один из портов, оснащавших суда для вторжения, компания, связанная с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана. - Ред.), а также предприятия, торгующие через Объединенные Арабские Эмираты и Сирию. Операция помогает поддерживать лояльность союзников России, несмотря на растущее экономическое давление на Москву, отмечают эксперты.

Украина арестовала вывозившее зерно из Крыма грузовое судно

Ранее, в июле, стало известно, что власти Украины арестовали в акватории порта Рени Одесской области судно под флагом Камеруна, которое, по данным спецслужб, вывозило зерно, похищенное Россией на оккупированных украинских территориях.

По данным офиса Генпрокурора Украины, в ноябре 2023 года судно USKO MFU осуществило заход и выход из закрытого Украиной порта в Севастополе в аннексированном РФ Крыму.

Служба безопасности Украины сообщила капитану о подозрении по статье о нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее (ч. 2 ст. 332-1 УК Украины). По этой статье ему грозили до 5 лет лишения свободы. Кроме капитана экипаж судна состоял еще из 12 иностранцев.

С 15 июля 2014 года Украина официально прекратила функционирование всех портов на территории аннексированных Россией Крыма и Севастополя.

 

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