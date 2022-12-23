WSJ: Путин получает лишь желаемую информацию

На 304-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 24 декабря (время московское).

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В пятницу вечером в Херсоне вновь раздались взрывы, по городу нанесен ракетный удар. Об этом сообщает один из местных Telegram-каналов . Официальная информация пока отсутствует. По информации "РБК Украина", в городе работают пожарные.

WSJ: Путин получает лишь ту информацию, которую он желает слышать

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Президент России Владимир Путин выстроил такую структуру власти, при которой он в итоге получает только ту информацию, которую желает слышать. Об этомпишет The Wall Street Journal . Опираясь на сведения инсайдеров, американское издание указывает, что ежедневные отчеты, которые попадают на стол Путина, тщательно выверяются, в них, в частности, подчеркиваются успехи российских военных, а провалы замалчиваются.

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Российские войска обстреляли один из объектов украинского энергохолдинга ДТЭК. Электростанция, местонахождение которой пока не называется, прекратила генерацию электроэнергии. "Сегодня, 23 декабря, оккупанты интенсивно обстреляли одно из энергетических предприятий "ДТЭК Энерго", в результате чего повреждено его оборудование и станция прекратила производство электроэнергии", - сообщается в официальном Telegram-канале ДТЭК . Также сообщается, что из-за ракетного удара погиб работник предприятия, еще один сотрудник ранен. В сообщении указывается, что это уже 21-я террористическая атака россиян на энергосруктуру холдинга.

Хроника событий 23 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 23 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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