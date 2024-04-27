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WSJ: Путин не планировал смерть Навального на 16 февраля

Александра Иванова
27 апреля 2024 г.

Американские спецслужбы считают Владимира Путина ответственным за смерть Алексея Навального, но полагают, что он мог и не давать приказ убить оппозиционера именно 16 февраля, пишет американская газета WSJ.

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Скорбящие россияне у могилы оппозиционера Алексея Навального в Москве
Скорбящие россияне у могилы Алексея Навального в МосквеФото: Olga Maltseva/AFP

Спецслужбы США полагают, что президент РФ Владимир Путин не планировал, что оппозиционер Алексей Навальный, содержащийся в колонии "Полярный волк", скончается именно 16 февраля. Об этом пишет онлайн-издание The Wall Street Journal (WSJ) в субботу, 27 апреля, со ссылкой на информированные источники.

"Такая оценка не оспаривает вину Путина в смерти Навального, но говорит о том, что он, возможно, не отдавал приказ, чтобы она произошла именно в этот момент", - подчеркивается в публикации. По данным WSJ, такой вывод разделяют многие в американском разведсообществе, включая Центральное разведывательное управление (ЦРУ), управление директора Национальной разведки, и отдел разведки Госдепартамента.

Такие выводы спецслужбы США сделали на основании анализа большого объема информации, включая секретные разведданные, а также общеизвестные факты, такие как время смерти Навального и то, как эта смерть бросила тень на переизбрание Путина, следует из публикации.

Европейские спецслужбы не верят в непричастность Путина к смерти Навального

Отмечается, что о точке зрения спецслужб США были проинформированы и разведслужбы некоторых европейских стран. При этом определенные страны "скептически отнеслись к предположению, что Путин не приложил напрямую руку к смерти Навального". "В системе, которая контролируется так жестко, как путинская Россия, сомнительно, что Навальному мог быть причинен вред без предварительного уведомления президента", - приводит газета аргументы европейских чиновников.

Сомнения выразили и ближайшие соратники Алексея Навального. В частности, Леонид Волков отверг предположения американских спецслужб как наивные, напоминает The Wall Street Journal. Аналогичную позицию занимает Славомир Дембский - глава Польского института международных дел. "Навальный был очень ценным заключенным, с политической точки зрения, и все знали, что Путин был лично вовлечен в его судьбу. Шансы на такого рода непреднамеренную смерть очень малы", -  приводит издание мнение эксперта.

Офис директора Национальной разведки США отказался комментировать данную тему. Представитель посольства России в Вашингтоне не ответил на запрос журналистов WSJ.

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