WSJ назвала Патрушева организатором убийства Пригожина

Гибель основателя частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина при крушении самолета была убийством, организовать которое поручил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщила в пятницу, 22 декабря, американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в западных спецслужбах, а также бывшего офицера российской разведки.

По словам собеседников издания, Патрушев еще летом 2022 года начал предупреждать президента РФ Владимира Путина о растущем влиянии Пригожина, но Путин оставил эти предупреждения без внимания, тем более что "вагнеровцы" добивались успеха в войне против Украины.

Бывший офицер российской разведки утверждает, что все изменилось в октябре 2022 года, после того как Пригожин позвонил Путину и "в грубой форме" пожаловался на нехватку боеприпасов. Их разговор слышал Николай Патрушев, который воспользовался этим случаем, чтобы убедить Путина дистанцироваться от Пригожина. По мнению секретаря Совбеза, основатель ЧВК стал опасен и перестал уважать авторитет Кремля.

Источник: Путин не возражал против устранения Пригожина

WSJ отмечает, что к декабрю 2022 года "стало ясно, что Патрушев победил". Путин игнорировал публичные заявления Пригожина о нехватке боеприпасов и его звонки. 23 июня 2023 года Пригожин поднял мятеж. В этот момент Патрушев "взял власть в свои руки", отмечается в публикации. По информации The Wall Street Journal, секретарь Совбеза организовал "шквал" телефонных звонков, чтобы убедить Пригожина прекратить мятеж. Он звонил в том числе офицерам, симпатизирующим основателю ЧВК. Сам Пригожин на звонки из Кремля не отвечал.

Кроме того, Патрушев позвонил правителю Беларуси Александру Лукашенко и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву - он искал посредников для улаживания конфликта. Собеседники WSJ утверждают, что звонок Токаеву был страховкой на случай наихудшего сценария. Предполагалось, что если армия РФ не сможет сдержать наемников Пригожина, то Казахстан направит в Россию свои войска в качестве ответной услуги за ввод сил ОДКБ в страну на фоне массовых беспорядков в январе 2022 года. Однако Токаев отказался, утверждают источники WSJ.

По словам бывшего офицера российской разведки, в начале августа, когда мятеж ЧВК "Вагнер" уже завершился, а Пригожин должен был "уйти" в Беларусь, Патрушев приказал своему помощнику приступить к подготовке операции "по устранению Пригожина". Представители западных спецслужб утверждают, что позже Путину показали эти планы и он не стал возражать.

Кремль отрицает свою причастность к смерти Пригожина

23 августа Пригожин ждал, пока его частный самолет Пригожина Embraer Legacy 600 проверят в московском аэропорту перед полетом. По словам источников в западных спецслужбах, именно в этот момент под крыло подложили небольшую бомбу. Вскоре после вылета из Москвы самолет упал в Тверской области. Все 10 человек, находившиеся на его борту, в том числе Пригожин и командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин, погибли.

Кремль отрицал свою какую бы то ни было причастность к гибели Пригожина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл абсолютной ложью заявления, что приказ уничтожить самолет с Пригожиным отдал лично Путин.

В октябре Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что эксперты обнаружили в телах погибших пассажиров самолета фрагменты ручных гранат. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, но по состоянию на конец декабря так и не обнародовал официальную версию причин крушения самолета Пригожина.

Смотрите также: