WSJ: В России участились инциденты в сфере авиабезопасности

Механические неисправности у самолетов в РФ представляют собой серьезный риск для безопасности пассажиров и увеличивают нагрузку на пилотов, следует из публикации WSJ.

В 2023 году в России на каждые 100 000 вылетов самолетов статистически приходилось 9,9 инцидентов, связанных с авиационной безопасностью. Это в два раза больше, чем в 2022 и (предпандемийном) 2019 году, когда этот показатель был равен 5 и 4,5 соответственно. К такому выводу пришли аналитики онлайн-издания The Wall Street Journal , изучив данные компании Cirium, собирающей информацию, связанную с авиаперелетами. Результаты своего анализа ситуации вокруг безопасности российских самолетов издание опубликовало в субботу, 3 февраля.

Западные санкции повлияли на возможности России закупать запчасти для самолетов, производить критически важные апдейты программного обеспечения и проводить должным образом техобслуживание бортов, констатируют журналисты. Они приводят также данные немецкого портала Jacdec, где собрана информация о связанных с безопасностью инцидентах на самолетах, имеющих 19 мест и более: "В прошлом году в России было зарегистрировано около 74 инцидентов, связанных с безопасностью полетов, по сравнению с 36 в 2022 году".

"Хотя большинство инцидентов обошлось без серьезных травм и катастроф, специалисты по безопасности предупреждают, что постоянные механические неисправности представляют собой серьезный риск для безопасности пассажиров и увеличивают нагрузку на пилотов, что может привести к более серьезным происшествиям", - говорится в публикации.

Разбор самолетов на запчасти

После начала войны в Украине Москва ввела новые законы, которые позволяют российским компаниям самостоятельно проводить техобслуживание самолетов, производить собственные комплектующие и разбирать припаркованные самолеты на запчасти. Регулярные интервалы технического обслуживания также были продлены или отложены, напоминает WSJ, указывая, что такие меры не были одобрены ни западными авиапроизводителями, ни Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) и Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA).

Не все зафиксированные авиаинциденты связаны с санкциями, оговаривается в публикации: учитываются и случаи попадания птиц в двигатель, и ситуации, когда на посадочную полосу выбегали собаки. "Однако данные включают множество инцидентов, которые, по мнению экспертов, скорее всего, связаны с санкциями. Среди них - неоднократные случаи возгорания или иного выхода из строя двигателей во время полета, разрыв резиновых шин шасси при посадке, а также неисправность закрылков, приводящая к отклонению от курса", - отмечают авторы.

Техобслуживание самолетов в Иране

По наблюдению экспертов, отслеживающих влияние санкций, особенно остро Россия ощущает нехватку шасси и тормозов и вынуждена отправлять самолеты в Иран для техобслуживания. Другая проблема - отсутствие технологических ноу-хау по сварке шин при ремонте колес и отдельные случаи использования некачественных противообледенительных реагентов, которые также уже приводили к инцидентам, связанным с безопасностью. "Между тем нехватка деталей для тренажеров вызывает опасения по поводу способности России обучать новых пилотов и проводить необходимые курсы повышения квалификации", - пишет WSJ.

По данным компании Cirium, сегодня в России зарегистрировано 1031 самолетов, имеющих 19 и более мест. Более чем две трети из них произведены иностранными компаниями, включая Airbus и Boeing.

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