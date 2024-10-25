WSJ: Илон Маск с 2022 года регулярно общается с Путиным

Американский миллиардер и российский президент обсуждают личные, геополитические и деловые темы, пишет издание. Регулярные контакты между Маском и Путиным продолжались и в нынешнем году.

Миллиардер и сторонник Дональда Трампа - американский бизнесмен Илон Маск с конца 2022 года поддерживает регулярные контакты с президентом России Владимиром Путиным, сообщила в пятницу, 25 октября, газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на нескольких действующих и бывших чиновников в США, Европе и России.

По словам собеседников издания, Маск и Путин обсуждают личные и деловые темы, а также геополитическую напряженность. Газета отмечает, что сведения о контактах Маска с Кремлем, судя по всему, - "тщательно охраняемый секрет", даже в администрации США не все знают о них. Один из собеседников WSJ заявил, что властям США не нравятся контакты Маска и Путина, но Белый дом не делал бизнесмену никаких замечаний.

В Белом доме обеспокоены контактами Маска с Путиным

Контакты Илона Маска с российским президентом, отмечает издание, беспокоят некоторых сотрудников действующей американской администрации, поскольку США рассматривают Путина как одного из своих главных противников. При этом у Маска есть допуск к некоторой секретной информации, а также деловые связи с американскими военными и разведывательными службами.

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск пока не отреагировал на этот материал. Вместо этого он продолжал публиковать в принадлежащей ему соцсети Х все новые посты в поддержку Трампа. Два года назад Маск еще категорически опровергал информацию о своих контактах с Путиным.

Между тем контакты между Маском и Путиным, по сведениям источников WSJ, продолжались и в нынешнем году. Один раз Путин передал Маску просьбу председателя КНР Си Цзиньпина не включать спутниковый интернет Starlink над Тайванем, сказали WSJ два источника. Эту просьбу Путин озвучил в конце 2023 года, сообщил бывший российский разведчик. Starlink до сих пор не предоставляет услуг связи на Тайване, который Китай считает частью своей территории. На сайте компании говорится, что обслуживание в регионе начнется "скоро".

Starlink для Украины

После российского вооруженного вторжения в Украину Маск поддержал Киев и передал ему несколько сотен терминалов Starlink. К июлю 2022 года около 15 тысяч терминалов бесплатно предоставляли интернет на территории Украины. Но в конце года SpaceX сообщила Пентагону, что больше не может оплачивать связь в Украине. Позднее Маск написал, что компания продолжит предоставлять услуги бесплатно, хотя и теряет на этом деньги. В настоящее время SpaceX обеспечивает связь Starlink в Украине на основании контракта с Пентагоном.

Из биографии Илона Маска стало известно, что он фактически предотвратил нападение Украины на российский Черноморский флот в аннексированном Крыму - он отклонил просьбу Киева активировать Starlink в этом регионе, объяснив это нежеланием спровоцировать ядерный конфликт с Россией.