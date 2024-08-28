WSJ: Франция и ОАЭ взломали телефон Павла Дурова

Спецслужбы Франции и ОЭС провели операцию Purple Music в 2017 году. Через год после этого президент Франции Макрон предлагал Дурову перенести головной офис Telegram в Париж, но тот отказался.

Спецслужбы Франции и ОАЭ в 2017 году взломали iPhone основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ) в среду, 28 августа, со ссыпкой на источники.

По словам собеседников издания, взлом Telegram был долгосрочной задачей спецслужб, поскольку французские власти относились к мессенджеру с подозрением и были крайне обеспокоены тем, что джихадистская группировка "Исламское государство" (ИГ) использует его для вербовки боевиков и организации терактов. Шпионская операция получила кодовое название Purple Music.

Предложение Макрона

Через год президент Франции Эммануэль Макрон во время совместного обеда с Павлом Дуровым предложил ему перенести головной офис Telegram в Париж, но тот ответил отказом. Собеседники, знакомые с ходом этой встречи, рассказали WSJ, что одной из тем разговора было также предоставление Дурову гражданства Франции.

И Франция, и ОАЭ предоставили Павлу Дурову гражданство в 2021 году. В том же году страны Персидского залива инвестировали в его платформу более 75 млн долларов. Издание Politico писало, что Макрон и его окружение пользуются Telegram как минимум с 2017 года.

Задержание Павла Дурова

Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа вечером 24 августа. Спустя два дня прокуратура Парижа сообщила, что Дуров задержан в рамках уголовного расследования в отношении неустановленных лиц по 12 составам преступления, в том числе по фактам отказа предоставить информацию по запросам уполномоченных органов, а также соучастия в распространении порнографии, наркотиков и хакерских программ. Статус Дурова в деле неизвестен.

По словам источника, близкого к Дурову, Telegram в течение многих лет игнорировал приходившие на почту повестки и судебные постановления правоохранительных органов, требовавших взаимодействия с властями в сфере пресечения распространения незаконного контента на платформе.

Как отмечает WSJ, нет никаких указаний на то, что встреча с Макроном или взлом телефона сыграли роль в задержании Дурова, но эти детали "проливают свет" на его отношения с Францией и ОАЭ.