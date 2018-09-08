 WSJ узнал о разрешении Асада на химатаку в Идлибе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.09.2018

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Мир

WSJ узнал о разрешении Асада на химатаку в Идлибе

На случай применения химоружия в Идлибе США готовят ответные меры, которые могут носить политический или экономический характер, заявили в Белом доме.

Проживающий в Идлибе подросток смастерил себе газовую маску, 3 сентября 2018 года

Проживающий в Идлибе подросток смастерил себе газовую маску, 3 сентября 2018 года

Президент Сирии Башар Асад одобрил применение газообразного хлора при наступлении на провинцию Идлиб - последний оплот повстанцев, пишет газета The Wall Street Journal вечером 9 сентября со ссылкой на представителей властей США.

По их словам, президент Дональд Трамп еще не определился, какие конкретно события вокруг Идлиба могут привести к ответным действиям США, но Пентагон готовит варианты военных решений. В то же время высокопоставленный сотрудник администрации Трампа заявил WSJ, что "мы не говорили, что США стали бы использовать в ответ на наступление (на Идлиб. - Ред.) военную силу".

Контекст

Ситуация вокруг сирийского Идлиба обостряется. Асад готовится взять под контроль регион, хотя даже его ближайший союзник РФ предпочел бы не спешить с наступлением. В чем конфликт интересов? (30.08.2018)

Хотя гражданская война в Сирии еще не закончилась, Дамаск вместе со своими союзниками Москвой и Тегераном говорит о необходимости восстановления страны. Но кто будет его финансировать? (27.08.2018)

США могут ответить на химатаку санкциями

Он подчеркнул, что у Вашингтона есть также политические и экономические инструменты, и "существуют различные варианты того, как мы могли бы ответить, если Асад совершит этот безрассудный и опасный шаг". Так, на возможную химатаку в Идлибе Вашингтон может отреагировать, например, введением санкций против сирийских чиновников, указывает WSJ.

Ранее 9 сентября войска Асада при поддержке российских военных вновь нанесли удары с воздуха по Идлибу. Это последняя провинция, значительная часть которой находится под контролем различных исламистских группировок и сирийской вооруженной оппозиции. Идлиб, где проживают около 3 млн человек, входит в одну из четырех зон деэскалации, о создании которых в сентябре 2017 года договорились Россия, Иран и Турция.

Смотрите также:

  • Дональд Трамп

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Обращение Трампа к нации

    Президент США в обращении к нации в ночь на субботу, 14 апреля, объявил о начале ударов по Сирии.

  • Истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Три объекта атак

    Целями ударов стали три объекта, связанные с химическим оружием, отметил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд. Это научно-исследовательский центр под Дамаском, предполагаемый склад химического оружия рядом с городом Хомс, и командный пункт, расположенный неподалеку от склада.

  • Глава Пентагона Джеймс Мэттис

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Более жесткий удар

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.

  • Ракетный удар по Сирии

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Несколько пострадавших

    Сирийское информационное агентство "Сана" назвало удары по Сирии "вопиющим нарушением международного права и демонстрацией неуважения к законам". По его данным, сирийские ПВО сбили 20 ракет, а в результате ударов пострадали несколько мирных жителей.

  • Тереза Мэй

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    В соответствии с национальными интересами Великобритании

    Премьер Великобритании Тереза Мэй, объявив о начале ударов по Сирии, отметила, что это решение отвечает национальным интересам ее страны. Она подчеркнула, что речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну или смене режима, а о целенаправленном ударе, не способствующем эскалации напряженности в регионе.

  • сирийский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Российские объекты не пострадали

    Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

  • Президент Франции Макрон (в центре)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    "Дамаск пересек "красную черту"

    "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

  • Французский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Кто и как наносил удары

    США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

  • Дамаск после ракетного удара

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Результаты налетов пока не известны

    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Канцлер Германии одобрила атаку

    Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

  • Протесты в Дамаске

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Протесты в Дамаске

    В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии.

    Автор: Ольга Мищенко


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Сирия, Иран, Украина - о чем могли говорить Меркель и Лавров в Берлине?

Контекст

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

США, Великобритания и Франция ответили на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума ракетными ударами по военным объектам Асада. (14.04.2018)  

Ссылки в интернете

Войска Асада при поддержке РФ вновь нанесли удары по Идлибу

The Wall Street Journal: Асад одобрил химатаку на Идлиб

Аудио- и видеофайлы по теме

Сирия, Иран, Украина - о чем могли говорить Меркель и Лавров в Берлине?  

Есть ли шансы у дипломатии после удара в Сирии?  

Сирийский театр военных действий - "Заповедник"  

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