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WP: В Киеве "начинают верить" в завершение войны в 2025 году

Екатерина Венкина
23 декабря 2024 г.

Высокопоставленные чиновники в Украине "начинают верить", что война действительно может закончиться в 2025 году, пишет The Washington Post.

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (фото из архива)Фото: John Thys/AFP

Высокопоставленные чиновники в Украине "начинают верить", что война действительно может закончиться в 2025 году, поскольку после избрания Дональда Трампа в США разговоры о мирном соглашении Киева и Москвы активизировались. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источник. 

Но если бы не все эти внезапные публичные разговоры о мирном урегулировании, "я бы не поверил, что мы приблизились к переговорам", оговорился собеседник издания. "Я просто не думаю, что с (президентом РФ Владимиром. - Ред.) Путиным можно прийти к какому-либо соглашению", - добавил он. 

При этом издание констатирует, что украинский лидер Владимир Зеленский в последние недели демонстрирует большую готовность к переговорам, чтобы положить конец войне, что является "серьезным сдвигом" для политика, долгое время отвергавшего возможность каких-либо территориальных уступок Москве. 

Киев подписал пакты о безопасности с рядом стран

Украина уже подписала пакты о безопасности с отдельными странами, но аналитики и официальные лица считают, что в будущем эти документы не обязательно будут соблюдаться, пишет WP.

"Они (пакты. - Ред.) не имеют обязательной силы и не являются договорами. Это вызывает беспокойство", - отметил экс-посол США в России Майкл Макфол.

Трамп заявил, что Путин хочет встречи с ним по Украине

Ранее Трамп заявил, что Путин якобы выразил желание провести с ним встречу для обсуждения войны в Украине. "Президент Путин сказал, что хочет встретиться со мной как можно скорее", - процитировал избранного президента американский телеканал CNBC. Политик выступил перед сторонниками в штате Аризона 22 декабря.

"Так что нам придется подождать этого (встречи с Владимиром Путиным. - Ред.), но нам необходимо завершить эту войну. Эта война ужасна, ужасна", - добавил республиканец.

В начале декабря во время визита в Париж, где прошла церемония открытия после реставрации собора Парижской Богоматери, Трамп провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, к которой также присоединился Зеленский. По итогам этого трехстороннего общения американский политик призвал к "немедленному прекращению огня" в Украине.

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