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WP: В Белгородской области за год упали 38 авиабомб РФ

Сергей Ромашенко
1 июля 2024 г.

Не менее четырех российских бомб упали на Белгород, еще семь обнаружено в пригородах. The Washington Post связывает эти инциденты с дефектами систем наведения.

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Воронка от падения российской авиабомбы в Белгороде, апрель 2023
Воронка от падения российской авиабомбы в Белгороде, апрель 2023Фото: Pavel Kolyadin/TASS/dpa/picture alliance

В России не менее 38 управляемых авиабомб, запущенных российской авиацией, упали в Белгородской области с апреля 2023 года по апрель 2024 года. Большинство из них не взорвались, сообщила в понедельник, 1 июля, американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на документ, перехваченный украинской разведкой и переданный журналистам.

Документ, предположительно, подготовило городское управление по чрезвычайным ситуациям Белгорода. В нем есть таблица происшествий с отчетами о ликвидации последствий взрывов и эвакуации людей. Из документа следует, что не менее четырех авиабомб упали на сам Белгород, еще семь были обнаружены в пригородах. Остальные снаряды упали в других районах Белгородской области. Больше всего нештатных падений бомб зафиксировано в Грайворонском районе на границе с Украиной - здесь найдено 11 таких боеприпасов.

WP, ссылаясь на эксперта, объясняет нештатные падения российских планирующих бомб с дефектами в системах наведения. Эксперт связал эти дефекты с дешевыми комплектующими, которыми вынуждены пользоваться российские военные для скорейшего пополнения арсенала авиабомб.

Дефекты в системах наведения

Большая часть неразорвавшихся бомб обнаружены местными жителями - лесниками, фермерами или жителями деревень. В большинстве случаев Министерство обороны не знало, когда именно произошел нештатный сход боеприпаса. Местные власти, как правило, хранят молчание по поводу этих инцидентов.

Впервые Минобороны РФ признало "нештатный сход авиационного боеприпаса" систребителя Су-34, который пролетал над Белгородом, в апреле 2023 года. Тогда в результате взрыва автомобиль забросило на крышу магазина и образовалась воронка диаметром 20 метров.

В мае The Insider подсчитал, что с начала 2024 года на территории Белгородской области нештатные падения российских авиабомб происходили как минимум 39 раз. Всего, по подсчетам издания Astra, российская авиация уронила на российские регионы и аннексированные территории 110 бомб.

 

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