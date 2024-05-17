  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

WP: Starlink отключились при наступлении РФ под Харьковом

Алексей Волошинов
17 мая 2024 г.

Спутниковые системы вышли из строя впервые с начала войны в Украине, пишет WP. Это помешало отразить наступление российских войск.

https://p.dw.com/p/4g0Yp
Антенна спутниковой системы Starlink в украинском Изюме (фото из архива)
Антенна спутниковой системы Starlink в украинском Изюме (фото из архива)Фото: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images

Спутниковые системы Starlink вышли из строя в первый день наступления российских войск в Харьковской области. Об этом со ссылкой на украинских военных в пятницу, 17 мая, пишет американское издание The Washington Post (WP).

По данным журналистов, такое отключение произошло впервые с начала войны России против Украины. Оно помешало военным ВСУ, которые используют Starlink для обеспечения связи и управления разведывательными беспилотниками, отслеживать перемещение российских сил в ходе наступления под Харьковом. "В определенный момент мы остались совершенно слепыми", - рассказал WP командир одной из бригад ВСУ под позывным "Артист". По его словам, в определенный момент дроны "просто пропали".

У частичных успехов российской армии на фронте есть и другие причины

Как пишут журналисты WP, локальные успехи российских военных в войне с Украиной, помимо проблем со Starlink, можно объяснить задержкой в поставках помощи украинской армии от США и нехватку солдат в ВСУ. Кроме того, по словам журналистов, продвижения ВС РФ на харьковском и донецком направлении фронта, стали возможными благодаря тому, что армия России "стала умнее" и научилась адаптироваться к реалиям текущей войны.

"Новые российские успехи <...> заставили задуматься о жизнеспособности украинской обороны", - резюмирует WP.

Российское наступление в Харьковской области

Российские войска 10 мая резко усилили обстрелы приграничных территорий Украины в Харьковской области. В тот же день они начали наступление на ряде участков и предприняли попытку закрепиться в нескольких населенных пунктах. По данным агентства AFP, всего за неделю РФ заняла в Украине 278 квадратных километров.

В пятницу, 17 мая, Владимир Путин заявил, что армия РФ "на сегодняшний день" не планирует брать Харьков. Наступательную операцию он объяснил стремлением создать "санитарную зону" на границе России с Украиной из-за обстрелов приграничных территорий ВСУ.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Эвакуация мирных жителей из Волчанска. Репортаж DW

Эвакуация мирных жителей из Волчанска. Репортаж DW

Волчанск в Харьковской области находится лишь в нескольких километрах от границы с Россией. Российские войска пытаются взять город и уже вошли в его северные районы. Украина защищает Волчанск и эвакуирует мирных жителей из зоны боев. В Волчанске побывала и съемочная группа DW.
Общество17 мая 2024 г.04:22 мин.
Уцелевший памятник Тарасу Шевченко в Купянске

Купянск приходит в себя после российской оккупации

Купянск приходит в себя после российской оккупации

Войска РФ вошли в Купянск Харьковской области в первый день полномасштабного вторжения в Украину. После оккупации город постепенно возвращается к жизни. Фото из Купянска - в галерее DW.
Политика24 ноября 2022 г.10 фото
Владислав Ефаров за рулем обстрелянного автомобиля в Харьковской области

Волчанск: эвакуация под российским обстрелом

Волчанск: эвакуация под российским обстрелом

Армия РФ продолжает наступление на севере Харьковской области. Корреспонденты DW сопровождали полицейских, которые эвакуировали жителей приграничного Волчанска и пригородов.
Конфликты16 мая 2024 г.
Показать еще