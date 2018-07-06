 WP: Twitter блокирует по миллиону аккаунтов в день | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.07.2018

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Мир

WP: Twitter блокирует по миллиону аккаунтов в день

За май и июнь Twitter заблокировал более 70 млн аккаунтов, в июле блокирование продолжается.

Логотип Twitter

Twitter в мае и июне этого года заблокировал более 70 млн фейковых или подозрительных аккаунтов, в июле блокирование продолжается. Об этом в субботу, 7 июля, сообщает The Washington Post.

Контекст

Twitter обнаружил, что в период президентской кампании в США в соцсети велась активная поддержка Дональда Трампа. За этим, вероятно, стояла Москва. (27.01.2018)

Роскомнадзор предупредил соцсеть Twitter и видеохостинг YouTube о блокировке, если те не удалят аккаунты движения "Открытая Россия". DW разбиралась, возможно ли ограничение доступа для россиян. (14.12.2017)

По данным газеты, с октября 2017 года компания удвоила свои усилия в борьбе с распространением дезинформации после расследования о том, как Twitter использовали как платформу для предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.

Ожидается, что вскоре Twitter объявит об изменениях в своих алгоритмах и о том, как компания определяет негативное поведение пользователей. В июне соцсеть запустила центр прозрачности рекламы, который позволяет определить, кто именно разместил рекламный пост. Пока инструмент работает только для поиска политической предвыборной рекламы в США.

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    Автор: Дарья Прохорова


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Ссылки в интернете

Сайт The Washington Post

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