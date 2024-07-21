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ПолитикаСША

WP: Секретная служба отказывала усилить охрану Трампа

Сергей Куприков
21 июля 2024 г.

Пресс-секретарь Секретной службы Энтони Гульельми признал отклонение запросов о выделении дополнительных средств для обеспечения безопасности экс-президента США Дональда Трампа.

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Сотрудники Секретной службы прикрывают Дональда Трампа во время покушения
Сотрудники Секретной службы прикрывают Дональда Трампа во время покушенияФото: Evan Vucci/AP Photos/picture alliance

Секретная служба США на протяжении долгого времени отклоняла запросы о выделении дополнительных средств для обеспечения безопасности экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила в субботу, 20 июля, газета The Washington Post (WP) со ссылкой на четыре источника.

Пресс-секретаря Секретной службы Энтони Гульельми признал, что служба отказывала в выделении дополнительных средств для усиления охраны Трампа. В то же время, подчеркивает пресс-секретарь, отклоненные запросы не были непосредственно связаны с митингом, где на экс-президента было совершено покушение.

Секретной службе не хватало ресурсов

По сведениям WP, "сотрудники, которым было поручено охранять бывшего президента, запрашивали магнитометры и дополнительный персонал для проверок посетителей спортивных мероприятий и других массовых собраний, где бывал Трамп, а также дополнительные группы снайперов и специалистов на других мероприятиях на открытом воздухе". Отказы удовлетворить эти запросы руководство Секретной службы нередко объясняло нехваткой ресурсов.

Советники Трампа неоднократно выражали недовольство тем, что служба, ответственная за охрану первых лиц США, "делает недостаточно для защиты бывшего президента". "Гнев советников Трампа усилился в связи с тем, что представитель службы публично отрицал, что какие-либо запросы дополнительных мер безопасности, поданные Трампом или его охраной, отклонялись", - отмечается в материале. Позднее в Секретной службе США признали, что какие-то запросы могли быть отклонены.

В штабе Трампа отказались прокомментировать заявление

В штабе Трампа отказались прокомментировать заявление Гульельми, однако еще раз упомянули публикацию экс-президента, где он поблагодарил Секретную службу и другие правоохранительные органы за свою работу. На сегодняшний день Секретная служба отвечает за безопасность более 20 человек, большинству из которых требуется постоянная охрана. Как сообщил источник WP, у агентства ограниченны ресурсы. С 2010 года отмечается нехватка персонала, введены ограничения на наем сотрудников.

Покушение на Дональда Трампа

Экс-президент США был ранен 13 июля на предвыборном митинге в Батлере в штате Пенсильвания. Огонь по политику открыл 20-летний мужчина. Пуля попала в верхнюю часть уха Трампа.

В результате стрельбы погиб 50-летний посетитель митинга, еще два человека были ранены. Нападавший был застрелен сотрудниками служб безопасности.

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